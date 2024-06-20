Для підрозділу виконкому Кременчука з питань мобілізації виділяють понад 100 тисяч гривень

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Кременчуцька влада виділяє 104 тис. грн на закупівлю комп’ютерного обладнання. Ним буде користуватися підрозділ виконавчого комітету, що займатиметься питаннями з мобілізації. Про це стало відомо під час засідання виконкому 20 червня.

Гроші виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, на минулому засіданні виконавчого комітету влада виділила 30 тисяч гривень на закупівлю техніки для запису сесій Кременчуцької міської ради. У травні на створення належних умов праці у міськвиконкомі зі Стабілізаційного фонду виділили понад 2 млн гривень.