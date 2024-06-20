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Кременчук, Освіта

У Кременчуці планують відкрити на офлайн-навчання кілька дитячих садочків: перелік

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 199

Більшість із вказаних дитячих садків використовуватимуть сховища інших закладів освіти, комунальних підприємств та відомств

У Кременчуці влада планує вивести ще 5 дитячих садочків на офлайн-навчання. Відповідне рішення Кременчуцької міської оприлюднили на сайті міськради 19 червня. 

Які заклади дошкільної освіти мають запрацювати в очному і змішаному режимі навчання: 

  • (ясла-садок) комбінованого типу №3
  • (ясла-садок) комбінованого типу №18
  • (ясла-садок) №34
  • (ясла-садок) комбінованого типу №55
  • (ясла-садок) №63

У документі вказано, що ЗДО №18, №34 та №55 використовуватимуть сховища інших закладів освіти, комунальних підприємств та відомств. 

Нагадаємо, 19 червня спеціальна комісія оглянула дитячий садок № 34 у Кременчуці стосовно його готовності для відкриття та роботи з дітьми в очному режимі. За словами голови спеціальної комісії, Світлани Павлівни, заклад дошкільної освіти № 34 готовий до нового навчального року та може приймати дітей у своєму приміщенні.

10 червня у дитячому садочку № 34 відбулися збори батьків і колективу, на яких обговорювали реорганізацію садка. 

За два роки будівництва укриттів в закладах освіти Кременчука планується витратити понад 120 мільйонів гривень. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: дитячий садок офлайн-навчання
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