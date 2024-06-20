Через африканську чуму свиней на Кременчуччині визначена захисна карантинна зона

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До карантинної зони епізоотичного вогнища увійшли три села Новогалещинської громади, а ще 5 сіл увійшли до зони посиленого нагляду

Минулої п’ятниці, 14 червня, надійшло повідомлення про загибель свиней у приватному домогосподарстві села Трудовик Новогалещинської територіальної громади Кременчуцького району. Про це 20 червня на ранковому брифінгу повідомив виконувач обов’язки начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, фахівці Козельщинської дільниці ветеринарної медицини провели епізоотичне обстеження території домогосподарства — взяли зразки патологічного біоматеріалу для дослідження на африканську чуму свиней, які направили до регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області. В результаті дослідження були виявлені ДНК вірусу африканської чуми свиней (АЧС).

14 червня Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії та встановило карантин щодо африканської чуми свиней.

Визначили зону захисту радіусом 3 км навколо епізоотичного вогнища, до якої увійшли села: Трудовик, Вишняки, Гайове Новогалещинської громади Кременчуцького району.

— У цій зоні державні ветлікарі та представники органів місцевого самоврядування обходять домоволодіння, обліковують свиней, яких надалі треба здати на забій. Карантин буде тривати щонайменше місяць, — зазначив Артем Даценко.

Крім того, зону нагляду запровадили у селах Бутенки, Йосипівка, Книшівка, Цибівка, Зоряне Новогалещинської громади. У цих селах ветлікарі проводять облік тварин та здійснюють нагляд за їхнім станом.

Для запобігання зараженню свиней АЧС фахівці радять не допускати сторонніх осіб до свого господарства та не допускати контакту свиней з іншими тваринами. А також не годувати свиней кормами тваринного походження та харчовими відходами без термічного оброблення.

Реалізувати свинину можна лише з дозволу спеціалістів ветмедицини після огляду тварин та ветеринарно-санітарної експертизи м’яса.

Ветлікарі радять не купувати свинину у недозволених місцях торгівлі та без супровідних документів. А також закликають провести ветеринарний огляд свиней, забезпечити їх вакцинацію та інші обробки.

А головне — не викидати тіла померлих тварин та залишки від їх перероблення на звалища й узбіччя доріг.

— Якщо ваша свиня підозрюється у зараженні африканською чумою свиней (АЧС), потрібно вжити наступні кроки: ізолюйте хвору свиню, повідомте ветеринара, якщо ви спостерігаєте ознаки хвороби у свиней (летаргія, викиди, втрата апетиту), не перевозьте їх на інші ферми, проводьте дезінфекцію обладнання та приміщення — ретельно очистіть обладнання, приміщення та інші предмети, які могли бути у контакті з хворими свиньми, — закликають у Державній надзвичайній протиепізоотичній комісії.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що 14 червня у селі Трудовик у приватному домогосподарстві загинули свині. Повідомлення про це надійшло до Полтавської обласної державної лікарні ветмедицини 14 червня. Результат дослідження патологічного матеріалу Регіональної держлабораторії Держпродспоживслужби виявив ДНК вірусу африканської чуми свиней. До того 12 червня африканську чуму свиней виявили у селі Ватажкове Полтавського району. Нещодавно африканську чуму свиней виявили на комунальному підприємстві «Екопарк», Кобеляцької міської ради. А у листопаді 2023 року африканську чуму свиней виявили на Градищині. В яру поблизу Мозоліївки, Градизької громади знайшли трупи домашніх свиней.