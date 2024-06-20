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Біля з’їзду з Крюківського мосту можуть зробити кругову розв’язку

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 516

Місцеві депутати запропонували створити коло на перехресті вулиць Івана Приходька, вулиці Чумацький Шлях і провулка Літературний

На правому березі Кременчука біля з’їзду з Крюківського мосту можуть зробити кругову розв'язку. Там планують встановити коло з гранітної плитки — подібне до того, що зробили на вулиці Бетонній. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 20 червня. 

За його словами, місцеві депутати запропонували створити коло на перехресті вулиць Івана Приходька, вулиці Чумацький Шлях і провулка Літературний — «і не мати необхідність ставити світлофори», додав мер. 

Нагадаємо, у квітні міський голова анонсував відкриття двостороннього руху на вулиці Бетонній. У Кременчуці на перехресті вулиць Лікаря Богаєвського та Гранітної в районі Першої міської лікарні планують зробити ще одне кругове перехрестя.

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Автор: Телеграф
Теги: круговий рух перехрестя
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