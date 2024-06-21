У Кременчуці влада планує відремонтувати ще 7 зупинок громадського транспорту

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 231

У 2024 році комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» планує відремонтувати ще 7 зупинок громадського транспорту. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який депутати підтримали на сесії 21 червня.

Які зупинки оновлюватимуть:

«Школа № 1»

«Парк Миру»

«Автокооператив»

«Міський сад»

«Кобзарська»

«Кафе Бджілка»

«Залізничний вокзал» (в місто) на вулиці Івана Приходька.

Відомо, що Благоустрій вже відремонтував 8 кременчуцьких зупинок. Загалом на їх відновлення з бюджету виділяють 1,5 млн гривень.

Нагадаємо, на початку квітня міський голова Віталій Малецький розповідав, що зупинка громадського транспорту «Героїв Чорнобиля» має з’явитись «найближчим часом — там зараз дооформлюються документи».

«Кременчуцький Телеграф» виявив, що підприємиці Бєлкіной вдалося відремонтувати зупинки (кінець березня — початок квітня), попри те, що фахівці вже заявляли про відсутність у підприємиці офіційно найманих працівників (станом на середину квітня, аналізуючи «бордюрні тендери»).