У Кременчуці влада планує відремонтувати ще 7 зупинок громадського транспорту

У 2024 році комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» планує відремонтувати ще 7 зупинок громадського транспорту. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який депутати підтримали на сесії 21 червня.
Які зупинки оновлюватимуть:
Відомо, що Благоустрій вже відремонтував 8 кременчуцьких зупинок. Загалом на їх відновлення з бюджету виділяють 1,5 млн гривень.
Нагадаємо, на початку квітня міський голова Віталій Малецький розповідав, що зупинка громадського транспорту «Героїв Чорнобиля» має з’явитись «найближчим часом — там зараз дооформлюються документи».
«Кременчуцький Телеграф» виявив, що підприємиці Бєлкіной вдалося відремонтувати зупинки (кінець березня — початок квітня), попри те, що фахівці вже заявляли про відсутність у підприємиці офіційно найманих працівників (станом на середину квітня, аналізуючи «бордюрні тендери»).
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.