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У Кременчуці влада планує відремонтувати ще 7 зупинок громадського транспорту

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 231

Благоустрій вже відремонтував 8 кременчуцьких зупинок

У 2024 році комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» планує відремонтувати ще 7 зупинок громадського транспорту. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який депутати підтримали на сесії 21 червня. 

Які зупинки оновлюватимуть:

  • «Школа № 1»
  • «Парк Миру»
  • «Автокооператив»
  • «Міський сад»
  • «Кобзарська»
  • «Кафе Бджілка»
  • «Залізничний вокзал» (в місто) на вулиці Івана Приходька.

Відомо, що Благоустрій вже відремонтував 8 кременчуцьких зупинок. Загалом на їх відновлення з бюджету виділяють 1,5 млн гривень. 

Нагадаємо, на початку квітня міський голова Віталій Малецький розповідав, що зупинка громадського транспорту «Героїв Чорнобиля» має з’явитись «найближчим часом — там зараз дооформлюються документи».

«Кременчуцький Телеграф» виявив, що підприємиці Бєлкіной вдалося відремонтувати зупинки (кінець березня — початок квітня), попри те, що фахівці вже заявляли про відсутність у підприємиці офіційно найманих працівників (станом на середину квітня, аналізуючи «бордюрні тендери»).

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Благоустрій Кременчука зупинки
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