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Кременчук, Гроші

На відновлення 10 зупинок громадського транспорту у Кременчуці планують витратити 1,5 млн грн

Сьогодні, 11:38 Переглядів: 66

 

У найближчих планах міста оновити зупинки біля гімназії № 29, дві — на вулиці Богдана Хмельницького

У 2024 році кременчуцька влада планує оновити в місті не менше 10 зупинок громадського транспорту. На це з міського бюджету планують виділити приблизно 1,5 млн грн. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 4 квітня.

За його словами, нині у Кременчуці оновили вже 3 зупинки. У найближчих планах міста оновити зупинки біля гімназії № 29, дві — на вулиці Богдана Хмельницького. 

Під час будівництва також планують враховувати і їх доступність для людей з інвалідністю. 

— Після того, як ми виконаємо план по 10 зупинкам, можливо будемо довиділяти кошти для того, щоб облаштовувати зупинки сучасними засобами обмеження і безпеки, — розповів мер. Мова також йде і про огородження навпроти зупинки (жовті стовпчики — ред.)

На зупинці громадського транспорту «Героїв Чорнобиля» має з’явитись «найближчим часом — там зараз дооформлюються документи», додав Віталій Малецький.

ПО ТЕМІ:

Найближчим часом у Кременчуці мають відремонтувати кілька зупинок громадського транспорту 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: зупинки
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