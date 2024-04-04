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Надзвичайні новини

У Кременчуці патрульні зупинили неповнолітнього п'яного водія

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 107

 

Як з'ясувалося, хлопця уже неодноразово зупиняли правоохоронці за ці ж порушення

Цієї ночі кременчуцькі патрульні на вулиці Вадима Пугачова зупинили неповнолітнього п'яного водія. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Під час спілкування із порушником інспектори з'ясували, що хлопця уже зупиняли правоохоронці за таке ж порушення. Окрім цього, він відмовився від освідування факту сп'яніння.

Патрульні склали на водія адмінпротоколи за:

  • ч. 1 ст. 130 (Керування автомобілем у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду);
  • ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування);
  • ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, минулого місяця кременчуцькі патрульні зупинили автівку, за кермом якої знаходився неповнолітній водій у стані наркотичного сп'яніння.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук неповнолітній водій патрульна поліція
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