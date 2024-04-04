У Кременчуці патрульні зупинили неповнолітнього п'яного водія

Цієї ночі кременчуцькі патрульні на вулиці Вадима Пугачова зупинили неповнолітнього п'яного водія. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
Під час спілкування із порушником інспектори з'ясували, що хлопця уже зупиняли правоохоронці за таке ж порушення. Окрім цього, він відмовився від освідування факту сп'яніння.
Патрульні склали на водія адмінпротоколи за:
Нагадаємо, минулого місяця кременчуцькі патрульні зупинили автівку, за кермом якої знаходився неповнолітній водій у стані наркотичного сп'яніння.
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