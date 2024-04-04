Водій-учасник аварії на Третьому Занасипі у березні помер у лікарні

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 124

Водій-учасник смертельної аварії, яка сталася 16 березня на Третьому Занасипі, нещодавно помер у лікарні. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіла пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Того дня увечері, близько 19.00 зіткнулися автомобілі Volvo та Mercedes-Benz. Внаслідок зіткнення травмувалися обоє водіїв та пасажири автомобілів. За кілька годин внаслідок отриманих травм водій автомобіля Volvo помер у лікарні. Нині помер і водій Mercedes-Benz.