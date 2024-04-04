Водій-учасник аварії на Третьому Занасипі у березні помер у лікарні

Водій-учасник смертельної аварії, яка сталася 16 березня на Третьому Занасипі, нещодавно помер у лікарні. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіла пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
Того дня увечері, близько 19.00 зіткнулися автомобілі Volvo та Mercedes-Benz. Внаслідок зіткнення травмувалися обоє водіїв та пасажири автомобілів. За кілька годин внаслідок отриманих травм водій автомобіля Volvo помер у лікарні. Нині помер і водій Mercedes-Benz.
Нагадаємо, учора поблизу Кременчука сталося ДТП — один водій загинув на місці, пасажирку з травмами направили до лікарні.
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