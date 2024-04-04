Сьогодні у Кременчуцькому районі проходитимуть навчальні стрільби

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Сьогодні, 4 квітня, у Піщанській громаді Кременчуцького району відбудуться навчальні стрільби. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Громадян закликають зберігати спокій, та не коментувати і не обговорювати у соціальних мережах напрямки, звідки лунають постріли.

Якщо у час, на який заплановані навчальні стрільби, лунатиме повітряна тривога, їх перенесуть на інший час або день.