Сьогодні у Кременчуцькому районі проходитимуть навчальні стрільби

Сьогодні, 4 квітня, у Піщанській громаді Кременчуцького району відбудуться навчальні стрільби. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Громадян закликають зберігати спокій, та не коментувати і не обговорювати у соціальних мережах напрямки, звідки лунають постріли.
Якщо у час, на який заплановані навчальні стрільби, лунатиме повітряна тривога, їх перенесуть на інший час або день.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.