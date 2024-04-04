Сьогодні, 4 квітня, у сквері Бабаєва у центрі Кременчука комунальники відкрили фонтан, який був законсервований на холодну частину року. Наступні етапи — хімічна обробка чаші та тест системи води на справність.
Наш фотокореспондент Артем Коваленко зазнімкував цей момент.
Окрім цього, поспостерігати за роботою комунальників та проконтролювати її перебіг завітала і руда мешканка парку.
Як повідомили у пресслужбі мерії, запрацює фонтан з 5 квітня. Він працюватиме щоденно з 10.00 до 21.30.
Нагадаємо, законсервували фонтан та почали монтувати новорічну ілюмінацію у жовтні минулого року.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.