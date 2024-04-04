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Кременчук, Фотоколекція

У сквері Бабаєва комунальники відкрили фонтан після зими: коли запрацює (доповнено)

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 153

 

Також в об'єктив нашого фотокореспондента потрапила і руда помічниця — білка

Сьогодні, 4 квітня, у сквері Бабаєва у центрі Кременчука комунальники відкрили фонтан, який був законсервований на холодну частину року. Наступні етапи — хімічна обробка чаші та тест системи води на справність.

Наш фотокореспондент Артем Коваленко зазнімкував цей момент.

Окрім цього, поспостерігати за роботою комунальників та проконтролювати її перебіг завітала і руда мешканка парку.

 

Як повідомили у пресслужбі мерії, запрацює фонтан з 5 квітня. Він працюватиме щоденно з 10.00 до 21.30.

Фото: Артем Коваленко

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Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко
Теги: Кременчук сквер ім. Бабаєва фонтан
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