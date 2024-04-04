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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Миргороді легковик збив пенсіонерку — поліція

Сьогодні, 10:16 Переглядів: 164

 

Жінка з травмами перебуває у лікарні

Учора, 3 квітня, близько 11.00 у Миргороді сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, легковик Chevrolet Lacetti, за кермом якого знаходився 58-річний місцевий водій, збив 74-річну пенсіонерку, яка переходила дорогу не на пішохідному переході. 

Внаслідок аварії жінка травмувалася, її із травмами госпіталізували.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини зіткнення з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, учора поблизу Кременчука сталося ДТП — один водій загинув на місці, пасажирку з травмами направили до лікарні.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Миргород аварія ДТП збили людину поліція
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