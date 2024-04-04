У Полтаві велосипедист потрапив під колеса легковика — поліція

Учора, 3 квітня, близько 7.30 у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією правоохоронців, 44-річний водій автомобіля ВАЗ 21099 збив 52-річного велосипедиста.
Внаслідок зіткнення велосипедиста з травмами ушпиталили.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.
Слідчі з'ясовують причини та обставини зіткнення.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці на перехресті вулиці Переяславська та проспекту Свободи водій легковика збив велосипедиста.
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