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У Кременчуці легковик збив велосипедиста: поліція встановлює деталі

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 246

 

Велосипедиста з травмами госпіталізували

Учора, 19 березня, близько 17.20 у Кременчуці на перехресті вулиці Переяславська та проспекту Свободи сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, зіткнулися 55-річний велосипедист та автомобілем Volkswagen під керуванням 34-річного водія.

Внаслідок аварії велосипедиста госпіталізували.

 

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил, якщо це спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Слідчі з'ясовують причини та обставини події.

Нагадаємо, днями у Полтаві легковик збив велосипедиста. Також минулого місяця на Миргородщині водій збив 81-річного велосипедиста — від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчук ДТП велосипедист збили людину аварія поліція
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