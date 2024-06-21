У Горішніх Плавнях в останню путь провели загиблого військового Віктора Тимошенка

Сьогодні, 21 червня, у Горішніх Плавнях попрощалися із загиблим молодшим сержантом Віктором Тимошенком. Про це повідомляють у телеграм-каналі Горішніх Плавнів.
Під час прощання очільник Горішньоплавнівської громади Дмитро Биков розповів про життєвий шлях полеглого бійця.
Народився Віктор 18 січня 1973 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 9 класів у школі № 1, продовжив навчання у Кременчуцькому професійно-технічному училищі № 16, де здобув професію машиніста земснаряда.
У 1991-1993 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Далі навчався у Горішньоплавнівському професійно-технічному училищі № 15. Там отримав професію водія великовантажного автомобіля.
Тривалий час Віктор працював на Полтавському і Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах та інших підприємствах Києва і Кропивницького.
Поховали Віктора Тимошенка із почестями у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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