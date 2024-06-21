У Горішніх Плавнях в останню путь провели загиблого військового Віктора Тимошенка

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 179

Сьогодні, 21 червня, у Горішніх Плавнях попрощалися із загиблим молодшим сержантом Віктором Тимошенком. Про це повідомляють у телеграм-каналі Горішніх Плавнів.

Під час прощання очільник Горішньоплавнівської громади Дмитро Биков розповів про життєвий шлях полеглого бійця.

Народився Віктор 18 січня 1973 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 9 класів у школі № 1, продовжив навчання у Кременчуцькому професійно-технічному училищі № 16, де здобув професію машиніста земснаряда.

У 1991-1993 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Далі навчався у Горішньоплавнівському професійно-технічному училищі № 15. Там отримав професію водія великовантажного автомобіля.

Тривалий час Віктор працював на Полтавському і Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах та інших підприємствах Києва і Кропивницького.

— До лав Збройних сил України полеглий захисник приєднався на початку повномасштабного вторгнення — 5 березня 2022 року. 16 червня 2024 року в бою за Україну, виявивши стійкість і мужність, старший навідник мінометного взводу механізованого батальйону молодший сержант Віктор Тимошенко героїчно загинув поблизу міста Часів Яр Донецької області. Світла і вічна пам’ять про подвиг Віктора Тимошенка назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України! — додає Дмитро Биков.

Поховали Віктора Тимошенка із почестями у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.