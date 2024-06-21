Стало відомо, о котрій завтра застосують графіки погодинного відключення світла

22 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії по всій Україні з 16.00 до 24.00. Про це повідомила пресслужба Укренерго.
З 18.00 до 23.00 обсяг обмежень буде більшим.
Причина: наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах.
Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Графіки відключень згодом мають оприлюднити обленерго.
Нагадаємо, відключення світла у побутових споживачів можуть тривати до серпня-вересня, заявляв у травні радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. За його словами, дефіцит в енергосистемі буде і взимку навіть за високих температур.
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