Стало відомо, о котрій завтра застосують графіки погодинного відключення світла

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 208

22 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії по всій Україні з 16.00 до 24.00. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

З 18.00 до 23.00 обсяг обмежень буде більшим.

Причина: наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Графіки відключень згодом мають оприлюднити обленерго.