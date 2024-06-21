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«Діти сидять без світла». Кременчужани скаржаться на укриття у ліцеї № 6

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 102

Укриттям ліцею №6 користуються кілька навчальних закладів міста

Батьки дітей одного з садочків Кременчука скаржаться на рівень облаштування укриття у ліцеї № 6. За їх словами, вони звертались 17 червня до директора навчального закладу, але його «не знайшли». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час сесії міської ради 21 червня.

— Не працює генератор. Діти сидять без світла, без робочої вентиляції, — зазначила депутатка міської ради Інна Петренко, до якої звертались батьки. 

Директор департаменту освіти Геннадій Москалик пообіцяв розібратися у ситуації.

Нагадаємо, ліцеї № 6 під укриття облаштували великий підвал із двома виходами. Один — з боку центрального входу, другий — з боку дитячих садочків № 3 та № 59. Укриття поділено на дві частини — з одного боку заходитимуть учні, з іншого — вихованці дитсадочків. 

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Автор: Телеграф
Теги: ліцей №6 укриття
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