«Діти сидять без світла». Кременчужани скаржаться на укриття у ліцеї № 6

Батьки дітей одного з садочків Кременчука скаржаться на рівень облаштування укриття у ліцеї № 6. За їх словами, вони звертались 17 червня до директора навчального закладу, але його «не знайшли». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час сесії міської ради 21 червня.
Директор департаменту освіти Геннадій Москалик пообіцяв розібратися у ситуації.
Нагадаємо, ліцеї № 6 під укриття облаштували великий підвал із двома виходами. Один — з боку центрального входу, другий — з боку дитячих садочків № 3 та № 59. Укриття поділено на дві частини — з одного боку заходитимуть учні, з іншого — вихованці дитсадочків.
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