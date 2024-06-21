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Цього місяця в області 141 людина отримала допомогу на догляд за тяжкохворими дітьми

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 63

 

Мова йде про тяжкохворих дітей, яким не встановлена інвалідність. Цим дітям на державному рівні також передбачена фінансова допомога

У червні на Полтавщині 141 людина отримала фінансову допомогу на догляд за тяжкохворими дітьми. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, для цього ж держбюджету виділили 828 тисяч гривень. За перше півріччя ця сума склала 4,8 млн грн.

— Догляд за дітьми — це насамперед турбота, любов, а іноді — довготривале лікування. На державному рівні передбачена фінансова допомога родинам, які виховують тяжкохворих дітей. Її отримують батьки, зокрема і прийомні, усиновлювачі, батьки-вихователі, опікуни, — стверджує Пронін.

Розмір щомісячної виплати встановлюється відповідно до віку дитини:

  • до 6 років — 5126 грн;
  • від 6 до 18 років — 6392 грн.

Для отримання такої допомоги громадяни можуть звернутися до уповноважених осіб виконкому своєї громади із необхідним переліком документів. Або ж оформити допомогу через портал Дія.

Нагадаємо, раніше ми писали, що область виділяє кошти на реабілітацію дітей з інвалідністю у профільних закладах країни.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: діти хвороби допомога
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