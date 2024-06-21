Цього місяця в області 141 людина отримала допомогу на догляд за тяжкохворими дітьми

Мова йде про тяжкохворих дітей, яким не встановлена інвалідність. Цим дітям на державному рівні також передбачена фінансова допомога
У червні на Полтавщині 141 людина отримала фінансову допомогу на догляд за тяжкохворими дітьми. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, для цього ж держбюджету виділили 828 тисяч гривень. За перше півріччя ця сума склала 4,8 млн грн.
Розмір щомісячної виплати встановлюється відповідно до віку дитини:
Для отримання такої допомоги громадяни можуть звернутися до уповноважених осіб виконкому своєї громади із необхідним переліком документів. Або ж оформити допомогу через портал Дія.
Нагадаємо, раніше ми писали, що область виділяє кошти на реабілітацію дітей з інвалідністю у профільних закладах країни.
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