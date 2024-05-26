Майже 100 дітей з інвалідністю з області уже пройшли реабілітацію у профільних закладах країни — Пронін

З початку року на Полтавщині майже 100 дітей з інвалідністю уже пройшли реабілітацію у профільних закладах країни. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Окрім цього, на 2024 рік область виділила 8,3 млн грн із бюджету на лікування мінімум 415 дітей з інвалідністю.
Для участі у цій програмі батькам або законним опікунам дитини необхідно обрати із переліку реабілітаційну установу, а потім надати заяву фахівцям з питань соцзахисту населення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад або ЦНАПів. Детальніше про цю процедуру та перелік необхідних документів можна дінатися у Дії або на сайті Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.
Послуги з реабілітації для дітей є безкоштовними, проте не мають перевищувати гранічні суми:
Нагадаємо, у Кременчуці діти з інвалідністю мають право на компенсацію проїзду на міжміських та міжобласних маршрутах.
Оформити направлення на отримання реабілітаційних послуг, зокрема і для дітей з інвалідністю, можна і через Кременчуцький ЦНАП.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.