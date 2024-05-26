Майже 100 дітей з інвалідністю з області уже пройшли реабілітацію у профільних закладах країни — Пронін

Сьогодні, 13:09 Переглядів: 160

З початку року на Полтавщині майже 100 дітей з інвалідністю уже пройшли реабілітацію у профільних закладах країни. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Окрім цього, на 2024 рік область виділила 8,3 млн грн із бюджету на лікування мінімум 415 дітей з інвалідністю.

Для участі у цій програмі батькам або законним опікунам дитини необхідно обрати із переліку реабілітаційну установу, а потім надати заяву фахівцям з питань соцзахисту населення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад або ЦНАПів. Детальніше про цю процедуру та перелік необхідних документів можна дінатися у Дії або на сайті Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.

Послуги з реабілітації для дітей є безкоштовними, проте не мають перевищувати гранічні суми:

для дітей із І та ІІ ступенем — 16 тис. грн;

для дітей із ІІІ ступенем — 25 тис. грн.

Реабілітація — важливий процес підтримки здоров’я дітей з інвалідністю. Дбаємо про те, щоб усі без винятку мали необхідний догляд та піклування, — пише Пронін.

Нагадаємо, у Кременчуці діти з інвалідністю мають право на компенсацію проїзду на міжміських та міжобласних маршрутах.

Оформити направлення на отримання реабілітаційних послуг, зокрема і для дітей з інвалідністю, можна і через Кременчуцький ЦНАП.