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Майже 100 дітей з інвалідністю з області уже пройшли реабілітацію у профільних закладах країни — Пронін

Сьогодні, 13:09 Переглядів: 160

 

Цьогоріч область виділила 8,3 млн грн на покращення здоров'я близько 415 дітей

*фото ілюстративне

З початку року на Полтавщині майже 100 дітей з інвалідністю уже пройшли реабілітацію у профільних закладах країни. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Окрім цього, на 2024 рік область виділила 8,3 млн грн із бюджету на лікування мінімум 415 дітей з інвалідністю.

Для участі у цій програмі батькам або законним опікунам дитини необхідно обрати із переліку реабілітаційну установу, а потім надати заяву фахівцям з питань соцзахисту населення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад або ЦНАПів. Детальніше про цю процедуру та перелік необхідних документів можна дінатися у Дії або на сайті Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю

Послуги з реабілітації для дітей є безкоштовними, проте не мають перевищувати гранічні суми:

  • для дітей із І та ІІ ступенем — 16 тис. грн;
  • для дітей із ІІІ ступенем — 25 тис. грн.
Реабілітація — важливий процес підтримки здоров’я дітей з інвалідністю. Дбаємо про те, щоб усі без винятку мали необхідний догляд та піклування, — пише Пронін.

Нагадаємо, у Кременчуці діти з інвалідністю мають право на компенсацію проїзду на міжміських та міжобласних маршрутах.

Оформити направлення на отримання реабілітаційних послуг, зокрема і для дітей з інвалідністю, можна і через Кременчуцький ЦНАП.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: social.lviv.ua
Теги: діти з інвалідністю реабілітація
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