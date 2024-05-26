Кременчужанка Ольга Ляхова здобула перемогу на чемпіонаті балканських країн з легкої атлетики

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 255

Також спортсменка змогла покращити свій результат на дистанції 800 м

Кремнечуцька легкоатлетка Ольга Ляхова виборола золоту медаль під час 77-го чемпіонату балканських країн з легкої атлетики. Про це повідомляють у пресслужбі Федерації легкої атлетики України.

Спортсменка здобула першість під час бігу на дистанції 800 м та змогла поліпшити свій найкращий результат сезону до 2:01.11 хв.

Змагання проходять 25 та 26 травня у турецькому Ізмірі. Україну представляють 43 легкоатлети.

Нагадаємо, у минулому році Ольга Ляхова здобула «золото» на чемпіонаті з легкої атлетики у Сербії, а також представляла Полтавщину на ІІІ Європейськиї іграх у Польщі.