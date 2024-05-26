Семінар для педагогів дошкільних навчальних закладів відбувся в Горішніх Плавнях

У Горішніх Плавнях відбувся семінар, присвячений підготовці вихованців дитячих садків до школи. Захід для керівників і педагогів пройшов за участі фахівчині з дошкільної освіти Вікторії В’юнник із Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Учасники семінару обговорили основні компоненти готовності дітей до школи, окреслили обсяг необхідних знань та навичок. Акцентували увагу на важливості мотивації дошкільнят до навчання.
Семінар-супутник «Підготовка до школи: Хто? Що? Як? Розвиток навичок майбутнього» відбувся 2 травня в дитячому садку «Попелюшка». Його учасниками стали представники міського відділу освіти на чолі з Лілією Щербиною, Центру професійного розвитку педагогічних працівників під керівництвом Ірини Горобченко, закладів дошкільної освіти. Спікерка семінару — авторка 30 посібників для вихователів і батьків Вікторія В’юнник, яка є аспіранткою кафедри дошкільної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, керівником і головним тренером центру «Супер Сад».
Як розповіли організатори заходу, Вікторія В’юнник впроваджує «реджіо-підхід» до навчання дошкільнят. Цей напрям педагогіки, який започаткував після Другої світової війни в італійському місті Реджо-нель-Емілія вчитель початкових класів Лоріс Малагуцці, група експертів визнала у 1991 році найкращим для дошкільних установ.
Основний принцип «реджіо-педагогіки», наголосила фахівчиня — дитина повинна почуватися комфортно. Щодо свободи та правил, то «реджіо-педагогіка» не передбачає сталого розкладу чи фіксованого режиму.
Ще один принцип «реджіо-педагогіки» — креативність.
Щодо наявності вдома тематичної бібліотеки, то, як зауважила спікерка, мова насамперед іде не про велику шафу з книгами, а про наявність у дитини вибору.
«Реджіо-педагогіка» також передбачає створення для дитини творчого простору. Естетичний простір — важлива умова розвитку дитини. Її мають оточувати краса та колір. Треба зробити куточок дитини яскравим, нехай у вільному доступі будуть фарби, альбом для малювання, папір, пластилін та інші творчі інструменти.
В експерименті щодо використання «реджіо-педагогіки» в роботі дошкільного закладу із серпня 2023 року задіяні групи дітей віком від трьох до чотирьох років у трьох дитячих садках Горішніх Плавнів. Це «Попелюшка», «Сонечко», «Дюймовочка». Учасники семінару обговорили основні компоненти готовності дитини до школи. Зокрема, фізіологічну, соціально-психологічну готовність до спілкування та спільної діяльності, мотиваційну,емоційно-вольову, нейропсихологічну та інтелектуальну готовність. Вікторія В’юнник зробила акцент на основних навичках, які потрібно розвивати.
Це «мислення винахідника, проактивність, навички самоорганізації та самодисципліни, ефективної комунікації, зокрема, вміння презентувати себе, свій проект». Крім того, спікерка наголосила на важливості навичок командної роботи, критичного, творчого мислення, його гнучкості. Фахівчиня також розповіла присутнім, яким чином підтримувати мотивацію. Насамперед, за її словами, необхідно розкривати таланти та здібності кожної дитини, зберігати спокій і рівновагу та підтримувати природню допитливість.
Вона закликала частіше хвалити дитину, підтримувати її та допомагати.
Намагайтеся дивитися на світ очима дитини, адже бачити світ очима іншого — основа взаєморозуміння, — підсумувала Вікторія В’юнник.
Джерело: Хроніки тижня
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