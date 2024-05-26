Семінар для педагогів дошкільних навчальних закладів відбувся в Горішніх Плавнях

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У Горішніх Плавнях відбувся семінар, присвячений підготовці вихованців дитячих садків до школи. Захід для керівників і педагогів пройшов за участі фахівчині з дошкільної освіти Вікторії В’юнник із Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Учасники семінару обговорили основні компоненти готовності дітей до школи, окреслили обсяг необхідних знань та навичок. Акцентували увагу на важливості мотивації дошкільнят до навчання.

Семінар-супутник «Підготовка до школи: Хто? Що? Як? Розвиток навичок майбутнього» відбувся 2 травня в дитячому садку «Попелюшка». Його учасниками стали представники міського відділу освіти на чолі з Лілією Щербиною, Центру професійного розвитку педагогічних працівників під керівництвом Ірини Горобченко, закладів дошкільної освіти. Спікерка семінару — авторка 30 посібників для вихователів і батьків Вікторія В’юнник, яка є аспіранткою кафедри дошкільної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, керівником і головним тренером центру «Супер Сад».

Як розповіли організатори заходу, Вікторія В’юнник впроваджує «реджіо-підхід» до навчання дошкільнят. Цей напрям педагогіки, який започаткував після Другої світової війни в італійському місті Реджо-нель-Емілія вчитель початкових класів Лоріс Малагуцці, група експертів визнала у 1991 році найкращим для дошкільних установ.

Реджіо-підхід — це передусім концепція «100 мов дитини». Тобто діти можуть виражати, пізнавати світ та створювати щось різними способами. Завдання вихователів чи батьків — розвивати ці здібності, а не відбирати їх. До прикладу, завдання в зошитах виконуються ручкою чи олівцем, але що робити, якщо дитині не подобається малювати чи з’єднувати? Спробувати інші способи розвитку дитини, до прикладу, вирізати чи складати, — пояснила Вікторія В’юнник.

Основний принцип «реджіо-педагогіки», наголосила фахівчиня — дитина повинна почуватися комфортно. Щодо свободи та правил, то «реджіо-педагогіка» не передбачає сталого розкладу чи фіксованого режиму.

Спонтанність — один із прийомів організації навчання, яке зможе розвинути дитину. Можна підказувати дитині напрямок, даючи вибір з альтернатив. Також дорослі повинні оголошувати правила, про які необхідно домовлятися. До прикладу, правила, як виконувати роботу, дійти до спільної думки, як спілкуватися в колективі. Найкраще їх візуалізувати. Коли виникає нове правило — старе змінюється. Не варто забувати пояснювати дитині, для чого і чому це потрібно, — вказала спікерка.

Ще один принцип «реджіо-педагогіки» — креативність.

Треба спробувати виконувати звичні способи, наприклад, читати книжку за інших обставин. Це можна зробити, коли дитина стрибає, бігає, щось складає з іграшок. Або ж можна зібрати усіх членів родини у коло, запалити свічку та розповідати історію. А після читання можна створити свою розповідь, — навела приклади фахівчиня.

Щодо наявності вдома тематичної бібліотеки, то, як зауважила спікерка, мова насамперед іде не про велику шафу з книгами, а про наявність у дитини вибору.

Щоб навчити обирати те, що подобається, потрібно дати цю можливість, — підкреслила Вікторія В’юнник. — Варто підібрати по 3-5 книг на якусь тему чи про якогось персонажа та покласти на стіл дитини. Батьки повинні не переконувати малюка прочитати книгу, а включити у вибір, підтримати, говорити з нею її ж мовою. Змінювати набір книг необхідно щотижня або щомісяця.

«Реджіо-педагогіка» також передбачає створення для дитини творчого простору. Естетичний простір — важлива умова розвитку дитини. Її мають оточувати краса та колір. Треба зробити куточок дитини яскравим, нехай у вільному доступі будуть фарби, альбом для малювання, папір, пластилін та інші творчі інструменти.

Саме творчість розвиває внутрішній світ дитини. Можна також спробувати зробити з нею власну книгу з малюнками та підписами, — наголошує Вікторія В’юнник.

В експерименті щодо використання «реджіо-педагогіки» в роботі дошкільного закладу із серпня 2023 року задіяні групи дітей віком від трьох до чотирьох років у трьох дитячих садках Горішніх Плавнів. Це «Попелюшка», «Сонечко», «Дюймовочка». Учасники семінару обговорили основні компоненти готовності дитини до школи. Зокрема, фізіологічну, соціально-психологічну готовність до спілкування та спільної діяльності, мотиваційну,емоційно-вольову, нейропсихологічну та інтелектуальну готовність. Вікторія В’юнник зробила акцент на основних навичках, які потрібно розвивати.

Це «мислення винахідника, проактивність, навички самоорганізації та самодисципліни, ефективної комунікації, зокрема, вміння презентувати себе, свій проект». Крім того, спікерка наголосила на важливості навичок командної роботи, критичного, творчого мислення, його гнучкості. Фахівчиня також розповіла присутнім, яким чином підтримувати мотивацію. Насамперед, за її словами, необхідно розкривати таланти та здібності кожної дитини, зберігати спокій і рівновагу та підтримувати природню допитливість.

Не можна забувати, що дитина — партнер, і її потрібно вислухати, з увагою тавитися до її прагнень та вподобань. Треба показувати шляхи та місця пошуку інформації, коли ви самі не знаєте відповіді на її запитання, — вказала спікерка.

Вона закликала частіше хвалити дитину, підтримувати її та допомагати.

Намагайтеся дивитися на світ очима дитини, адже бачити світ очима іншого — основа взаєморозуміння, — підсумувала Вікторія В’юнник.





Джерело: Хроніки тижня