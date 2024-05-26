У Полтаві на перехресті не розминулися легковик та мотоцикл

Сьогодні, 25 травня, близько 11.00 на одному з перехресть у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, не розминулися на перехресті автомобіль ВАЗ під керуванням 32-річної жительки Кобеляцької громади та мотоцикл Hanter, яким кермував 48-річний житель Щербанівської громади.
Внаслідок зіткнення мотоцикліст із травмами потрапив до лікарні.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього степеню тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Поліція продовжує встановлювати причини та обставини події.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці 87-річний водій Skoda збив 61-річного мотоцикліста на Suzuki.
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