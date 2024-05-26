У Полтаві на перехресті не розминулися легковик та мотоцикл

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Сьогодні, 25 травня, близько 11.00 на одному з перехресть у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, не розминулися на перехресті автомобіль ВАЗ під керуванням 32-річної жительки Кобеляцької громади та мотоцикл Hanter, яким кермував 48-річний житель Щербанівської громади.

Внаслідок зіткнення мотоцикліст із травмами потрапив до лікарні.