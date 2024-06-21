Вітрянка, скарлатина, хвороба Лайма: чим минулого тижні хворіли громадяни на Кременчуччині

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Найбільше інфекційних хворих за минулий тиждень зареєстрували у Кременчуцькій громаді

За попередній тиждень, із 10 до 16 червня, у Кременчуцькому районі зафіксували 72 випадки інфекційних захворювань. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Хворіли минулого тижня на скарлатину, вітрянку, гострі кишкові інфекції, а також на хворобу Лайма.

Найбільше хворих зафіксували у Кременчуцькій громаді:

47 випадків вітрянки, з них 44 — у дітей;

8 випадків гострих кишкових інфекцій, з них 4 — у дітей;

3 випадки кашлюка у дітей;

2 випадки хвороби Лайма.

У Горішніх Плавнях четверо дітей захворіли на скарлатину, ще у однієї дитини та одного дорослого виявили гострі кишкові інфекції.

У Глобинській громаді у двох дітей виявили гострі кишкові інфекції. Ще один дорослий захворів на вітрянку.

В Омельницькій громаді було два випадки гострих кишкових інфекцій у дітей.

У Кам’янопотоківській громаді виявили один випадок хвороби Лайма.

У всіх інших громадах району випадки інфекційних захворювань не реєструвалися.

Нагадаємо, за попередній тиждень в області зафіксували 24 випадки хвороби Лайма. Така кількість хворих значно перевищує середній багаторічний показник.