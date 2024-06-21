Вітрянка, скарлатина, хвороба Лайма: чим минулого тижні хворіли громадяни на Кременчуччині

За попередній тиждень, із 10 до 16 червня, у Кременчуцькому районі зафіксували 72 випадки інфекційних захворювань. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Хворіли минулого тижня на скарлатину, вітрянку, гострі кишкові інфекції, а також на хворобу Лайма.
Найбільше хворих зафіксували у Кременчуцькій громаді:
У Горішніх Плавнях четверо дітей захворіли на скарлатину, ще у однієї дитини та одного дорослого виявили гострі кишкові інфекції.
У Глобинській громаді у двох дітей виявили гострі кишкові інфекції. Ще один дорослий захворів на вітрянку.
В Омельницькій громаді було два випадки гострих кишкових інфекцій у дітей.
У Кам’янопотоківській громаді виявили один випадок хвороби Лайма.
У всіх інших громадах району випадки інфекційних захворювань не реєструвалися.
Нагадаємо, за попередній тиждень в області зафіксували 24 випадки хвороби Лайма. Така кількість хворих значно перевищує середній багаторічний показник.
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