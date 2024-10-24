Кременчуцька міська рада просить Держагенство відремонтувати дорогу, яка йде через Піщане

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 198 Коментарів: 1

Депутати міської ради на сесії ухвалили звернення на адресу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та його регіонального підрозділу

Дорога через село Піщане під Кременчуком викликає обурення у всіх, хто по ній проїжджає через величезні ями. Це частина національної автомобільної дороги М-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя, яка проходить через місто Кременчук та Піщане. На інших ділянках цієї дороги стан дорожнього полотна не набагато краще. А ця дорога є найкоротшим шляхом до Києва.

На Полтавщині та в Кременчуцькому районі ремонт доріг проводиться, проте саме цю дорогу чомусь ніхто не ремонтує вже багато років.

Одразу за Кременчуком у Піщаному «закінчилися» дороги

Питання щодо потреби у ремонті дороги М-08 сьогодні, 24 жовтня, було додатково внесено на розгляд Кременчуцької міської ради депутатом Олександром Плескуном.

Він запропонував від імені Кременчуцької міської ради ухвалити звернення на адресу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області щодо ремонту в межах Кременчуцького району національної автомобільної дороги М-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя, яка проходить через Кременчук.

Депутати його ухвалили, а під час обговорення цього питання була внесена пропозиція щодо проведення спільного виїзного засідання профільних депутатських комісій обласної та міської рад з залученням представників Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області у Піщаному. Відповідний лист з пропозицією проведення такого засідання міський голова Кременчука Віталій Малецький доручив підготовити та направити на адресу Полтавської обласної ради.

Нагадаємо, у 21-го червня цього року на розгляд Кременчуцької міської ради вже виносилося питання щодо прийняття звернення до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області щодо ремонту національної автомобільної дороги Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя. Проєкт рішення і саме звернення у червні опублікували на сайті міської ради.

Проте, тоді це питання зняли з розгляду. За словами міського голови Віталія Малецького, проєкт рішення потребував уточнень. Він тоді пообіцяв, що це питання розглянуть на наступному пленарному засіданні сесії міської ради. Проте цього не сталося і до цього питання депутати повернулися лише наприкінці жовтня.

Автором червневого звернення також був Олександр Плескун, який тоді говорив, що проєкт рішення «оформлений належним чином» і, що «по цьому питанню треба тиснути й звертатись до відповідних інстанцій для найскорішого проведення робіт». Вочевидь, напередодні зими депутати міської ради таки зрозуміли, що треба «звертатися» та «тиснути».

Раніше ми писали, що у квітні цього року ексочільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповідав, що Служба автомобільних доріг не передбачала гроші на ремонт дороги через Піщане, але «пошук коштів триває».