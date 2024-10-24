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ВАКС призначив до розгляду позов про конфіскацію майна начальниці податкової Полтавщини

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 248 Коментарів: 1

 Справа стосується активів на 4,5 млн грн, включаючи квартиру в Києві та дві автівки

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті позов про цивільну конфіскацію квартири в Києві та двох автівок виконувачки обов’язків Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області Алли Рябкової та її родичів. Таке рішення 21 жовтня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

«Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті у відкритому судовому засіданні в приміщенні Вищого антикорупційного суду на 11 грудня 2024 року о 09:40», — йдеться в рішенні.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила визнати необґрунтованими активи, що належать керівниці регіонального управління податкової служби, на суму 4,5 млн грн. 

Нагадаємо, правоохоронці заявляли, що родичі посадовиці податкової впродовж 2020-2023 років стали власниками майна. Зокрема, сестра керівниці податкової придбала квартиру у Києві, батько — автомобіль Land Rover Range Rover Velar, 2019 року випуску, а донька — автомобіль Toyota C-HR Hybrid 2022 року випуску.

Сама ж Алла Рябкова заявляла про те, що планує судитись з НАЗК, а дії агентства називала «упередженими». За її словами, правоохоронці провели моніторинг доходів за ті періоди, які ще не подавала у декларацію. Вона зазначила, що на початку листопада НАЗК їй повідомило, що посадовиця має надати пояснення щодо рівня свого життя разом з членами її сім`ї відповідно до доходів відповідно до декларації. Тоді сума активів складала 6,1 млн гривень, які НАЗК вважало необґрунтованими. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ВАКС сап НАЗК податкова
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Коментарі: 1

83
OLDTROLL:
Сьогодні, 15:57

Необхідно перевірити майновий стан усіх чиновників, і конфіскувати активи які не підтверджуються легальними доходами, можна буде іще одне військо озброїти!


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