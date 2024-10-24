«Прозорість і підзвітність» розглянула сумнівну закупівлю капремонту водогону в Кременчуцькій громаді

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 79

Підрядник перебуває під слідством у двох кримінальних справах

Робоча група «Прозорість і підзвітність» проаналізувала закупівлю капітального ремонту аварійної ділянки водогону в Кременчуцькій громаді на суму 19 мільйонів гривень. Як повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін, ця закупівля привернула увагу ЗМІ через те, що переможцем тендеру став підрядник, який є фігурантом кримінальних проваджень, пов’язаних із привласненням та розтратою бюджетних коштів.

Експерти підтвердили, що підрядник перебуває під слідством у двох кримінальних справах: одна розпочата у 2021 році в Дніпропетровській області, інша — у 2022 році на Полтавщині. Слідчі дії тривають.

Податківці рекомендували замовнику встановити чіткі вимоги до якості та характеристик комплектуючих на етапі підготовчих робіт. Аудитори ж закликали посилити контроль за відповідністю матеріалів і їх вартості, зазначених в актах виконання робіт, фактичним даним. Замовник має надати проєктно-кошторисну документацію для подальшого аналізу закупівлі.

Нагадаємо, нещодавно робоча група «Прозорість і підзвітність» виявила, що на Кременчуччині реконструкцію дитсадка за 3,4 млн грн провела компанія з чотирма працівниками.