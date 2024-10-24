Кременчук приєднається до експериментального проєкту Єдиної платформи житлово-комунальних послуг

Жителі Кременчука зможуть скористатися послугами, які надає експериментальна Єдина платформа житлово-комунальних послуг (ЖКП), запроваджений урядом України на початку вересня.
За рішення щодо ухвалення меморандуму про залучення Кременчуцької міської територіальної громади до цього проєкту депутати міської ради проголосували на черговому засіданні XXVI сесії сьогодні, 24 жовтня.
Питання було внесено на сесію в якості додаткового й не викликало жодних заперечень.
Зазначимо, що про старт експериментального проєкту Єдиної платформи ЖКП, який має впорядкувати надання житлово-комунальних послуг, було оголошено на засіданні Кабміну 3-го вересня.
Планується, що ця платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, а це забезпечить обмін даними та покращить якість надання житлово-комунальних послуг.
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