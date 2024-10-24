Кременчук приєднається до експериментального проєкту Єдиної платформи житлово-комунальних послуг

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 100

Таке рішення сьогодні ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на засіданні сесії

Жителі Кременчука зможуть скористатися послугами, які надає експериментальна Єдина платформа житлово-комунальних послуг (ЖКП), запроваджений урядом України на початку вересня.

За рішення щодо ухвалення меморандуму про залучення Кременчуцької міської територіальної громади до цього проєкту депутати міської ради проголосували на черговому засіданні XXVI сесії сьогодні, 24 жовтня.

Питання було внесено на сесію в якості додаткового й не викликало жодних заперечень.

— Це як знайомий усім кременчужанам зручний сервіс сплати комунальних послуг через ВАС, тільки на загальнонаціональному рівні, - пояснив міський голова Віталій Малецький перед голосуванням.

Зазначимо, що про старт експериментального проєкту Єдиної платформи ЖКП, який має впорядкувати надання житлово-комунальних послуг, було оголошено на засіданні Кабміну 3-го вересня.

— Ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг. Користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн, — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час ухвалення проєкту.

Планується, що ця платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, а це забезпечить обмін даними та покращить якість надання житлово-комунальних послуг.