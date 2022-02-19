Одразу за Кременчуком у Піщаному «закінчилися» дороги

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 703

Разом зі снігом зійшов не лише асфальт, але й ґрунт...

Одразу за знаком «Кременчук» у Піщаному «закінчилися» дороги. Ями в коліно — а ближче до узбіч зустрічаються справжні провалля. Аби не розбити авто, здебільшого доводиться рухатися зі швидкістю 10-15 км/год.

Об'їхати всі ями фактично неможливо, бо з них складається вся дорога. Тож якщо ви збираєтесь найближчим часом їхати у Київ, тричі подумайте: воно вам треба?

