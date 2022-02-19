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КВБЗ планує збільшити удвічі виробництво вантажних вагонів: плани на 2022 рік

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 297

 

Про плани повідомив директор з виробництва Тарас Беценко

Крюківський вагонобудівний завод планує відновлювати позиції на ринку вагонобудування і наростити обсяги виробництва.

- Дуже хочеться сподіватися на те, що ніщо цьому не завадить, і ми зможемо поступово відновлювати свої позиції на ринку вантажного вагонобудування, нарощувати обсяги виробництва вантажних вагонів. Принаймні за умови укомплектування штату до потреб виробництва у лютому-березні плануємо вийти на виготовлення 250 вагонів на місяць, а у квітні – до 370, - такий коментар дав директор з виробництва Тарас Беценко виданню «Зоря Полтавщини».

Він також повідомив, що у січні планувалося виготовити 188 вантажних вагонів, для чого розпочали прийом на роботу працівників. Плануються додаткові зміни на заводі.

- Наразі відділ кадрів, керівники цехів активно моніторять ринок праці, ведуть перемовини з тими робітниками, які у важкі часи звільнилися із заводу і поїхали на заробітки за кордон. Із тих, хто влаштовується, будемо формувати додаткові зміни. Сподіваємося, що в березні їх буде вже, як мінімум, чотири. А це дозволить забезпечити роботу двох потоків у корпусі вантажного вагонобудування, де виготовлятимуть піввагони й зерновози, а згодом – і цементовози, - каже Тарас Беценко.

Нагадаємо, у січні КВБЗ виготовив 151 вантажний вагон — це у 6,5 разів більше, ніж у січні 2021 року. Плани на лютий та березень -  це, фактично, про збільшення вдвічі виробництва вантажних вагонів порівняно з січнем.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: КВБЗ вагон вагони виробництво
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