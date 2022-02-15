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Яскравий старт січня: КВБЗ збільшив обсяги виробництва у 6,5 разів

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 305

 

Йдеться про виробництво вантажних вагонів порівняно з січнем 2021 року. Варто враховувати, що минулий рік для підприємства відзначився падінням до мінімуму порівняно з попередніми роками

Крюківський вагонобудівний завод у січні поточного року збільшив обсяги виробництва вантажних вагонів у 6,5 разів порівняно з січнем 2021 року. Такими є дані управління економіки Кременчуцької міської ради. Так, у січні 2022 року КВБЗ випусти 151 вантажний вагон, тоді як у січні 2021 року — усього 23 вагона.

Якщо підприємство збереже такі темпи, то на кінець року зможе вийти на рівень виробництва 2020 року. Варто зауважити, що показники 2021 були найнижчими - тож зростання у 6,5 разів - це відновлення обсягів після поступового їх падіння. 

КВБЗ зменшив обсяги виробництва вантажних вагонів за два роки у 5 разів

Наразі КВБЗ самостійно шукає замовлення на вантажні вагони, і це замовлення приватних компаній. Державна «Укрзалізниця» наразі вантажних вагонів ще не замовляла і тендер не оголошувала.

Проте КВБЗ продовжує працювати над минулорічним замовленням на 100 пасажирських вагонів. У січні зробили 10 пасажирських вагонів.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: kvsz.com
Теги: вагон вагони КВБЗ виробництво
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