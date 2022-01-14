КВБЗ зменшив обсяги виробництва вантажних вагонів за два роки у 5 разів

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 440 Коментарів: 2

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» за 2021 рік зменшив обсяги виробництва вантажних вагонів на 36,2% порівняно з 2020 роком. Такі дані надає управління економіки виконкому. Так, за 2021 рік на підприємстві зробили 1001 вантажний вагон, тоді як за 2020 рік — 1569 штук.

Крім цього, у 2021 році підприємство випустило 20 пасажирських вагонів та тривагонний дизель-поїзд. Нагадаємо, КВБЗ у 2021 році виконує контракт УЗ на постачання 100 пасажирських вагонів.

Виробництво вантажних вагонів на КВБЗ на даний час вийшло на мінімум, бо воно зменшувалося з року в рік. Для порівняння: у 2020 році виробництво уже зменшилося на 70% порівняно з 2019 роком, коли КВБЗ виготовив 5 237 вагонів. Тобто нинішній показник 2021 року — у 5 разів менший, ніж за 2019 рік.

Як повідомлялося раніше, керівництво підприємства сподівається на замовлення УЗ в цьому році та на програмний документ з цього приводу – у попередні кілька років держзамовлень на вантажні вагони не було.

