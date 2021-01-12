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Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

За минулий рік КВБЗ зменшив виробництво вантажних вагонів на 70%

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 135

 

У січні підприємство не завантажене роботою — працює обмежена кількість працівників

Виробництво вантажних вагонів на ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» знизилося на 70% за 2020 рік порівняно з показниками 2019 року. Такими є дані управління економіки виконкому. Так, за січень-грудень 2020 року виготовлено 1569 вантажних вагонів, тоді як за січень-грудень 2019 року виготовлено 5 237 вагонів.


За рік на КВБЗ створили п’ять нових моделей вантажних вагонів


Пасажирських вагонів на підприємстві за рік виготовлено 26 (проти 19 у 2019 році).


Нагадаємо, у минулому році КВБЗ відвідав президента Зеленський і пообіцяв «конкретне держзамовлення» на пасажирські вагони.


Згодом прем'єра Шмигаль теж побував на КВБЗ та відповів за обіцянки Зеленського, запевнивши, що «Укрзалізниця» купуватиме вагони. Та відомство у минулому році так і не оголосило тендери, де міг би взяти участь вагонзавод — ні на пасажирські вагони, ні на вантажні.


«Укрзалізниця» після довгої епопеї приймання усе ж таки викупила пасажирські вагони RIC у КВБЗ


Наразі у вагонзаводу робоити обмаль. За даними управління економіки виконкому, з 8 по 24 січня на підприємстві працюють чергові служби. На роботу виходить обмежена кількість працівників за списками.


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: КВБЗ вагони виробництво

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