За минулий рік КВБЗ зменшив виробництво вантажних вагонів на 70%

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Виробництво вантажних вагонів на ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» знизилося на 70% за 2020 рік порівняно з показниками 2019 року. Такими є дані управління економіки виконкому. Так, за січень-грудень 2020 року виготовлено 1569 вантажних вагонів, тоді як за січень-грудень 2019 року виготовлено 5 237 вагонів.







Пасажирських вагонів на підприємстві за рік виготовлено 26 (проти 19 у 2019 році).



Нагадаємо, у минулому році КВБЗ відвідав президента Зеленський і пообіцяв «конкретне держзамовлення» на пасажирські вагони.





Згодом прем'єра Шмигаль теж побував на КВБЗ та відповів за обіцянки Зеленського, запевнивши, що «Укрзалізниця» купуватиме вагони. Та відомство у минулому році так і не оголосило тендери, де міг би взяти участь вагонзавод — ні на пасажирські вагони, ні на вантажні.







Наразі у вагонзаводу робоити обмаль. За даними управління економіки виконкому, з 8 по 24 січня на підприємстві працюють чергові служби. На роботу виходить обмежена кількість працівників за списками.



