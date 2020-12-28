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Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

За рік на КВБЗ створили п’ять нових моделей вантажних вагонів

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 454

 

Також за цей рік для підприємства було закуплено й змонтовано нове обладнання

За цей рік Крюківський вагонобудівний завод створив 5 нових моделей вантажних вагонів. Про це повідомляє пресслужба підприємства.


- Це платформа завдовжки 80 футів для перевезення контейнерів, дві моделі платформи завдовжки 60 футів для перевезення контейнерів, цистерна для перевезення харчових масел, критий вагон із можливістю перевезення зернових продуктів і їхнім розвантаженням у міжбазовий простір, що значно розширює можливості використання такого типу вагона, – розповів голова наглядової ради КВБЗ Володимир Приходько.


Також, за словами Приходька, попри коронакризу, на підприємстві триває розробка нових вагонів, візків для вантажного та пасажирського вагонобудування.


- Зараз майже ніхто не витрачає гроші на ці цілі, а ми продовжували створювати нову техніку, розуміючи, що попит на таку продукцію все-таки тільки відкладений, але не зник назавжди. Прийде час – і вони будуть затребувані. Це запас на 2021 рік, – зазначив Приходько.


Голова наглядової ради підприємства також зазначив, що за цей рік для підприємства було закуплено й змонтовано нове обладнання:


- Зокрема, для очищення металу на пресовій дільниці корпусу вантажного вагонобудування. Створено дільниці з ремонту кузовів вантажних вагонів для виготовлення продукції на експорт. Придбали й впровадили прогресивне зварювальне обладнання, машину контактного зварювання, офісні комп’ютери й графічні станції.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: kvsz.com
Теги: КВБЗ вагони

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