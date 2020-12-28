За рік на КВБЗ створили п’ять нових моделей вантажних вагонів

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Також за цей рік для підприємства було закуплено й змонтовано нове обладнання

За цей рік Крюківський вагонобудівний завод створив 5 нових моделей вантажних вагонів. Про це повідомляє пресслужба підприємства.





- Це платформа завдовжки 80 футів для перевезення контейнерів, дві моделі платформи завдовжки 60 футів для перевезення контейнерів, цистерна для перевезення харчових масел, критий вагон із можливістю перевезення зернових продуктів і їхнім розвантаженням у міжбазовий простір, що значно розширює можливості використання такого типу вагона, – розповів голова наглядової ради КВБЗ Володимир Приходько.



Також, за словами Приходька, попри коронакризу, на підприємстві триває розробка нових вагонів, візків для вантажного та пасажирського вагонобудування.





- Зараз майже ніхто не витрачає гроші на ці цілі, а ми продовжували створювати нову техніку, розуміючи, що попит на таку продукцію все-таки тільки відкладений, але не зник назавжди. Прийде час – і вони будуть затребувані. Це запас на 2021 рік, – зазначив Приходько.



Голова наглядової ради підприємства також зазначив, що за цей рік для підприємства було закуплено й змонтовано нове обладнання:





- Зокрема, для очищення металу на пресовій дільниці корпусу вантажного вагонобудування. Створено дільниці з ремонту кузовів вантажних вагонів для виготовлення продукції на експорт. Придбали й впровадили прогресивне зварювальне обладнання, машину контактного зварювання, офісні комп’ютери й графічні станції.