Троє веслувальників з Кременчука увійшли до складу національної збірної України

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Троє веслувальників на байдарках та каное з Кременчука увійшли у збірну України на наступний рік. Відповідну інформацію оприлюднила Федерація каное України. Загалом до складу збірної увійшли 37 веслувальників різних вікових груп з Полтавської області. В основний склад потрапив Тарас Кузик – вихованець КДЮСШ №1 та школи-інтернату спортивного профілю ім. І.Піддубного, Данило Антропов – юніори, Денис Ужва – резервний склад кадетів.

Чоловіки





Основний склад: Павло Алтухов, Сергій Баштовий, Олег Боровик, Денис Камерилов, Тарас Кузик, Олег Кухарик, Тарас Міщук, Едуард Шеметило, Дмитро Шпак, Дмитро Янчук





Кандидати (молодь, юніори): Данило Антропов, Олександр Бондаренко, Владислав Дігтяр, Ян Купріянов, Тарас Литвиненко, Максим Олійник, Денис Філатов





Резерв (кадети, юнаки): Дмитро Голюк, Артем Костюченко, Даниїл Лужецький, Микита Марусенко, Олександр Онищенко, Артем Рахматіллаєв, Денис Ужва





Жінки





Основний склад: Інна Грищун, Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Людмила Лузан, Вікторія Мунтян, Діана Танько, Катерина Чабанюк





Кандидатки (молодь, юніорки): Севілія Ібадова, Єлизавета Липівська, Вікторія Мороз, Аліна Чиж





Резерв (кадетки, дівчата): Олена Гук та Едже Райда