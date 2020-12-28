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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Троє веслувальників з Кременчука увійшли до складу національної збірної України

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 295

 

Спортсмени представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях різних рівнів

Троє веслувальників на байдарках та каное з Кременчука увійшли у збірну України на наступний рік. Відповідну інформацію оприлюднила Федерація каное України. Загалом до складу збірної увійшли 37 веслувальників різних вікових груп з Полтавської області. В основний склад потрапив Тарас Кузик – вихованець КДЮСШ №1 та школи-інтернату спортивного профілю ім. І.Піддубного, Данило Антропов – юніори, Денис Ужва – резервний склад кадетів.

 

Чоловіки


Основний склад: Павло Алтухов, Сергій Баштовий, Олег Боровик, Денис Камерилов, Тарас Кузик, Олег Кухарик, Тарас Міщук, Едуард Шеметило, Дмитро Шпак, Дмитро Янчук


Кандидати (молодь, юніори): Данило Антропов, Олександр Бондаренко, Владислав Дігтяр, Ян Купріянов, Тарас Литвиненко, Максим Олійник, Денис Філатов


Резерв (кадети, юнаки): Дмитро Голюк, Артем Костюченко, Даниїл Лужецький, Микита Марусенко, Олександр Онищенко, Артем Рахматіллаєв, Денис Ужва


Жінки


Основний склад: Інна Грищун, Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Людмила Лузан, Вікторія Мунтян, Діана Танько, Катерина Чабанюк


Кандидатки (молодь, юніорки): Севілія Ібадова, Єлизавета Липівська, Вікторія Мороз, Аліна Чиж


Резерв (кадетки, дівчата): Олена Гук та Едже Райда

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Автор: Альона Душенко
Теги: веслування Тарас Кузик Данило Антропов Денис Ужва

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