Ferrexpo в січні-листопаді збільшила випуск окаток на 5%

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Випуск концентрату за цей період також виріс на 5%

Група Ferrexpo в січні-листопаді збільшила випуск залізорудних окаток на 5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 10,16 млн т.





За 11 місяців компанія збільшила випуск концентрату на 4,8% - до 12,7 млн т.





У листопаді підприємство виробило 980 тис т котунів і 1,2 млн т концентрату.





В 2021 році Ferrexpo планує збільшити випуск окаток до 12 млн т з 10,5 млн т в 2019-м.





Нагадаємо, що компанія має намір в 2020-2030 рр. направити $2 млрд капінвестицій на збільшення виробництва окаток вдвічі.

*Котуни, також окатки — продукт грудкування, міцні, випалені, однорідні за складом і близькі за розмірами грудки сферичної форми. Те ж саме, що й окатиші, окатки, обкотиші. Являють собою рудний матеріал, який отримують з дрібної (пилоподібної) руди або тонкоподрібнених концентратів у вигляді міцних ґранул кулястої форми.