П'яний кременчужанин на Nissan X-Trail тікав від патрульних

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 407

Зупинили чоловіка через те, що не увімкнув світло

П'яний кременчужанин на Nissan X-Trail тікав від патрульних. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 28 грудня на вул. Івана Мазепи. 41-річного водія зупинили за те, що не ввімкнув ближнє світло фар в темну пору доби.





Під час спілкування з 41-річним порушником правоохоронці побачили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Почувши це, керманич надати водійське посвідчення відмовився та намагався втекти з місця зупинки. Оскільки чоловік не реагував на вимогу залишатись на місці, патрульні його затримали та доставили до відділу поліції.





Пройти огляд на стан сп'яніння містянин категорично відмовився. Виявилося, що чоловік наразі тимчасово обмежений державною виконавчою службою у праві керування транспортними засобами.





На водія поліцейські склали адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння), за ч. 3 ст. 126 (Керування транспортним засобам особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження такого права) та постанову за ч. 2 ст. 122 (Керування транспортним засобом без увімкненого світла фар у темну пору доби) КУпАП.