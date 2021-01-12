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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Із 2021 року студенти України більше не отримуватимуть дипломи з відзнаками

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 433 Коментарів: 1

 

Останні «червоні» дипломи отримали студенти, які випустилися у 2020 році

Міністерство освіти і науки України затвердило нові форми документів про вищу освіту й наукові ступені. Відповідний наказ, що набрав чинності з 1 січня 2021 року, підписав міністр Сергій Шкарлет.


Згідно з наказом, після закінчення вищого навчального закладу випускникам видаватимуться дипломи без можливості отримати відзнаку. Це означає, що останні «червоні» дипломи отримали студенти, які випустилися у 2020 році.


Також затвердили такі форми, що додаються:

  • форму диплома молодшого бакалавра;
  • форму диплома бакалавра;
  • форму диплома магістра;
  • форму диплома доктора філософії;
  • форму диплома доктора мистецтва;
  • форму диплома доктора наук; .
  • форму додатка до диплома європейського зразка;
  • зразок академічної довідки.

У дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі «ступінь вищої освіти» вказуватимуть освітньо-кваліфікаційний рівень.


У дипломах молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра, який видається випускникам без громадянства, буде додатково зазначатися рік вступу та повне найменування закладу освіти, до якого студенти вступили на початку навчання в Україні.

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Автор: Дарія Губенко
Теги: студент Диплом

Коментарі: 1

864
почемучка:
Сьогодні, 15:37

Як вони, студенти, тепер будуть жить???...


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