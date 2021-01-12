Із 2021 року студенти України більше не отримуватимуть дипломи з відзнаками

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 433 Коментарів: 1

Останні «червоні» дипломи отримали студенти, які випустилися у 2020 році

Міністерство освіти і науки України затвердило нові форми документів про вищу освіту й наукові ступені. Відповідний наказ, що набрав чинності з 1 січня 2021 року, підписав міністр Сергій Шкарлет.





Згідно з наказом, після закінчення вищого навчального закладу випускникам видаватимуться дипломи без можливості отримати відзнаку. Це означає, що останні «червоні» дипломи отримали студенти, які випустилися у 2020 році.





Також затвердили такі форми, що додаються:

форму диплома молодшого бакалавра;

форму диплома бакалавра;

форму диплома магістра;

форму диплома доктора філософії;

форму диплома доктора мистецтва;

форму диплома доктора наук; .

форму додатка до диплома європейського зразка;

зразок академічної довідки.

У дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі «ступінь вищої освіти» вказуватимуть освітньо-кваліфікаційний рівень.





У дипломах молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра, який видається випускникам без громадянства, буде додатково зазначатися рік вступу та повне найменування закладу освіти, до якого студенти вступили на початку навчання в Україні.