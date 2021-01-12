Із 2021 року студенти України більше не отримуватимуть дипломи з відзнаками

Міністерство освіти і науки України затвердило нові форми документів про вищу освіту й наукові ступені. Відповідний наказ, що набрав чинності з 1 січня 2021 року, підписав міністр Сергій Шкарлет.
Згідно з наказом, після закінчення вищого навчального закладу випускникам видаватимуться дипломи без можливості отримати відзнаку. Це означає, що останні «червоні» дипломи отримали студенти, які випустилися у 2020 році.
У дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі «ступінь вищої освіти» вказуватимуть освітньо-кваліфікаційний рівень.
У дипломах молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра, який видається випускникам без громадянства, буде додатково зазначатися рік вступу та повне найменування закладу освіти, до якого студенти вступили на початку навчання в Україні.