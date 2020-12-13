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«Укрзалізниця» після довгої епопеї приймання усе ж таки викупила пасажирські вагони RIC у КВБЗ

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 1 292

 

За інформацією пресслужби КВБЗ, УЗ прийняла всі пасажирські вагони за контрактом 2018 року, по яких були суперечки

 

15 та 16 грудня на Крюківському вагонобудівному заводі працювала комісія фахівців «Укрзалізниці» з технічного приймання двох пасажирських вагонів міжнародного класу габариту RIC. Про це повідомиоа пресслужба КВБЗ. Підписано акт технічного приймання.


 

 

За інформацією КВБЗ, ці два вагони створені й виготовлені на КВБЗ за стандартами європейських залізниць Вони призначені для міжнародних перевезень та можуть рухатися коліями як 1520, так і 1435 мм. У вагонах є умивальники в кожному купе, мультимедійна система, душова, пеленальний столик для немовлят та інші зручності.


 

 Комісія відвідала КВБЗ


Кількість місць для пасажирів у вагоні - 22 (33). Кількість купе для пасажирів - 11, плюс одне службове купе. Десять пасажирських купе, крім першого, завдяки розсувним перегородок, можуть трансформуватися в 5 шестимісні. Конструкційна швидкість вагона 160/220 км.


 

 Гості оглядають вагони


Про те, що парк УЗ поповнився вагонами RIC, пише і видання ЦТС, яке наводить коментар з приводу приймання вагонів директора філії «Пасажирська компанія» «Укрзалізниці» Олександра Перцовського.


- Епопея з їх прийманням розтягнулася на пару років (і це окрема історія з окремими героями). Програвали все - і УЗ (вже оплатила аванс), і виробник, і головне - пасажир, адже дефіцитна техніка простоювала під парканом. Як з'ясувалося, при достатній наполегливості вирішити відкриті питання можна за пару місяців , - розповів Перцовський.

 

За його словами, вагони RIC планується використовувати на міжнародних маршрутах після карантину. А до цього часу вони працюватимуть в Україні. Керівництво УЗ незабаром обіцяє оголосити маршрути.

 

За інформацією пресслужби КВБЗ, «Укрзалізниця» наразі викупила всі пасажирські вагони за контрактом 2018 року. Тоді замовлення склало 52 вагони, при цьому приймання 18 вагонів замовником застоспорилося, про що керівництво КВБЗ неодноразово нагадувало під час візитів на завод і Президента, і прем’єра, і інших посадовців.

 

УЗ нарешті викупила вагони – проте обіцяний і Президентом України Зеленським, і прем’єром Шмигалем тендер на 90 пасажирських вагонів так і не оголосили. Тож зараз цех пасажирського вагонобудування КВБЗ без роботи.


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Немає замовлень від УЗ і на нові вантажні вагони.  


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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: kvsz.com
Теги: Укрзалізниця КВБЗ вагони RIC
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