На КВБЗ виробництво вантажних вагонів упало майже на 70%

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Дані з початку року включно по листопад

На Крюківському вагонобудівному заводі у січні-листопаді виробництво вантажних вагонів упало майже на 68,6% порівняно з відповідним періодом минулого року. Такі дані повідомило управління економіки виконкому.

Так, з початку року по листопад КВБЗ виготовив 1 556 вантажних вагонів, тоді як у минулому році за цей же період 4 949.

Разом з тим, на вагонзаводі за цей же період зросло виробництво пасажирських вагонів порівняно з минулом роком (26 проти 6). Проте це невелика цифра у загальних обсягах виробництва КВБЗ.





У грудні на підприємстві буде 11 робочих днів - тобто воно й зараз не завантажене роботою в повному обсязі.





КВБЗ просить прем'єра про нові вагони для УЗ і заборону купівлі іноземних





Реагуючи на ситуацію зі скороченням виробництва, голова правління ПАТ КВБЗ Максим Крамаренко звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та до інших профільних міністрів з листом «Щодо роботи галузі машинобудування та оновлення парку вантажних вагонів». Про це повідомляє пресслужба КВБЗ. У листі говориться про рекордне скорочення робочих місць у галузі вагонобудуваня — у 2,5 рази за останні 9 років, у тому числі на КВБЗ — у 1,4 раза.





«Падіння обсягів реалізації вантажних вагонів вітчизняними підприємствами в 2020 році (по відношенню до 2011 року) складе близько 95%. Катастрофічно - в 53 рази - знизився експорт вантажних вагонів», - говориться про ситуацію в галузі.





Разом із тим, як йдеться у листі, падають обсяги перевезення вантажів УЗ та старіє парк вантажних вагонів: 75% з них вичерпала нормативний строк служби (це близько 79,3 тис. вагонів). КВБЗ при цьому посилається на статистику самої «Укрзалізниці».





Максим Крамаренко нагадав прем'єру про його доручення за результатами робочої поїздки на Полтавщину у липні.





«Вимагаємо випустити розпорядчий документ Кабінету Міністрів України щодо поетапного оновлення парку вантажних вагонів АТ «Укрзалізниця» у період 2020-2025рр», - йдеться у листі.





Зокрема, КВБЗ вимагає подовжити дію заборони на ввезення вантажних вагонів з РФ, що були у вжитку, а також передбачити її поширення на вагони з інших країн колії 1520 мм, в т.ч. в режимі тимчасового ввезення.





Також на підприємстві виступають за те, щоб УЗ передбачила строки капремонту вантажних вагонів і оновлення їх парку (як мінімум 12-15 тис. вагонів щорічно).