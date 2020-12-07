Сьогодні «Кременчук» грає проти «Донбаса» - це 10 їх зустріч за 2 місяці

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 193

Усього за п'ять років команди зіграли між собою 67 матчів, для обох це більше ніж з будь-якими іншими суперниками в своїй історії

Сьогодні, 9 грудня, о 18.45 на арені «Альтаїр» у центральному матчі 15 туру зіграють віце-чемпіон та чемпіон УХЛ Паріматч 2019/20 – «Донбас» та «Кременчук». Це буде вже десята очна зустріч принципових суперників за останні два місяця.





Як повідомляє пресслужба ХК «Кременчук», команди підійшли до нового особистого поєдинку в трійці лідерів у турнірній таблиці – донецька команда в останніх трьох іграх здобула шість очок та з 25 балами попереду, а кременчужани набравши п’ять очок у минулих трьох матчах, на третьому місці, відстаючи від донеччан на чотири пункти.





«Донбас» виграв три гри у гостях: «Маріуполя» 6:0, «Білого Барсу» 3:2 та «Краматорська» 6:1. «Кременчук» здолав вдома «Краматорськ» 8:2 та «Дніпро» 4:1, та у гостях поступився в овер-таймі «Соколу» 2:3ОТ.





Після захоплюючого фіналу, де підопічні Олександра Савицького виграли в серії у «Донбасу» 4-3, команди зіграли два поєдинки у новому сезоні в Кременчуці. Двічі були сильнішими донеччани – 3:2 та 5:1. Цікаво, що саме на ці чотири очка зараз попереду підопічні Ігоря Чибирєва, а з іншими суперниками команди зіграли однаково, здобувши по 21 балу. А це говорить про те, що особисті зустрічі стануть багато у чому вирішальними у остаточному розташуванні «Кременчука» та «Донбасу» на фініші регулярного чемпіонату. Але, колись було інакше? Адже не випадково це протистояння прихильники хокею давно прозвали українським Ель-Класико, бо за останні чотири роки суперники тричі у фіналі розігрували золото.





Усього за п'ять років команди зіграли між собою 67 матчів, для обох це більше ніж з будь-якими іншими суперниками в своїй історії.





«Містяни» виграли 22 поєдинки проти 45 у донеччан:

УХЛ-2020/21: 2:3, 1:5.

УХЛ-2019/20: 3:2, 1:2, 3:0, 5:1, 2:3Б, 4:5Б, 4:5, 2:3, плей-оф 4:5ОТ, 3:4ОТ, 1:0, 3:0, 2:3, 2:1, 3:2ОТ.

Кубок Кременчука: 2019 – 2:1Б, 2016 - 4:2.

Кубок Донбасу: 2020 – 1:2Б, 2019 – 0:2, 2018 - 4:2, 2017 – 0:2, 2016 – 3:4, 2015 – 5:1 и 0:6.

УХЛ-2018/19: 3:7, 4:3, 3:1, 1:6, 3:5, 1:3, 4:9 и 2:3.

УХЛ-2017/18: 2:5, 0:4, 1:3, 1:5, 0:5¸ 2:5, 0:4, 1:2Б, плей-оф 0:3, 3:6, 4:3, 2:5, 0:3

УХЛ-2016/17: 2:1, 1:3, 2:3ОТ, 3:2, 2:4, 3:0, 6:1, 4:5 и плей-оф 1:3, 4:3ОТ, 1:3, 1:2, 4:1, 1:2.

В чемпіонаті України 2015/16: 1:4, 3:2, 0:5, 2:3ОТ, 5:3, 2:7.

Після останнього матчу між командами у «Донбасу» в складі пройшли три суттєві зміни - клуб підписав контракт з 30-річним захисником Станіславом Тунхузіним (633 матча в ВХЛ, набрав 179 (62 + 117) очок) та відзаявив захисника Єгора Кутугіна і голкіпера Іллю Андрюхова (94,7% відбитих кидків в новому сезоні). Цікаво, що саме цей воротар був на останньому рубежі в вирішальних п’яти зустрічах фіналу.









Безумовно, буде цікава очна дуель не тільки суперників, а й найрезультативніших трійок команд та ліги, де поки попереду донецька ланка 27 – 24: Сигарьов (15) – Бірюков (4) - Шишлянников (8) проти Коробов (11) - Дубінін (1) – Денискін (12).





Пряму трансляцію матчу «Донбас» - «Кременчук» дивіться на телеканалі XSPORТ, і впевнені Ви не пожалкуєте про перегляд десятої очної зустрічі за два місяці непримиримих суперників.



