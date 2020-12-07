Сьогодні «Кременчук» грає проти «Донбаса» - це 10 їх зустріч за 2 місяці

Усього за п'ять років команди зіграли між собою 67 матчів, для обох це більше ніж з будь-якими іншими суперниками в своїй історії
Сьогодні, 9 грудня, о 18.45 на арені «Альтаїр» у центральному матчі 15 туру зіграють віце-чемпіон та чемпіон УХЛ Паріматч 2019/20 – «Донбас» та «Кременчук». Це буде вже десята очна зустріч принципових суперників за останні два місяця.
Як повідомляє пресслужба ХК «Кременчук», команди підійшли до нового особистого поєдинку в трійці лідерів у турнірній таблиці – донецька команда в останніх трьох іграх здобула шість очок та з 25 балами попереду, а кременчужани набравши п’ять очок у минулих трьох матчах, на третьому місці, відстаючи від донеччан на чотири пункти.
«Донбас» виграв три гри у гостях: «Маріуполя» 6:0, «Білого Барсу» 3:2 та «Краматорська» 6:1. «Кременчук» здолав вдома «Краматорськ» 8:2 та «Дніпро» 4:1, та у гостях поступився в овер-таймі «Соколу» 2:3ОТ.
Після захоплюючого фіналу, де підопічні Олександра Савицького виграли в серії у «Донбасу» 4-3, команди зіграли два поєдинки у новому сезоні в Кременчуці. Двічі були сильнішими донеччани – 3:2 та 5:1. Цікаво, що саме на ці чотири очка зараз попереду підопічні Ігоря Чибирєва, а з іншими суперниками команди зіграли однаково, здобувши по 21 балу. А це говорить про те, що особисті зустрічі стануть багато у чому вирішальними у остаточному розташуванні «Кременчука» та «Донбасу» на фініші регулярного чемпіонату. Але, колись було інакше? Адже не випадково це протистояння прихильники хокею давно прозвали українським Ель-Класико, бо за останні чотири роки суперники тричі у фіналі розігрували золото.
Усього за п'ять років команди зіграли між собою 67 матчів, для обох це більше ніж з будь-якими іншими суперниками в своїй історії.
Після останнього матчу між командами у «Донбасу» в складі пройшли три суттєві зміни - клуб підписав контракт з 30-річним захисником Станіславом Тунхузіним (633 матча в ВХЛ, набрав 179 (62 + 117) очок) та відзаявив захисника Єгора Кутугіна і голкіпера Іллю Андрюхова (94,7% відбитих кидків в новому сезоні). Цікаво, що саме цей воротар був на останньому рубежі в вирішальних п’яти зустрічах фіналу.
Безумовно, буде цікава очна дуель не тільки суперників, а й найрезультативніших трійок команд та ліги, де поки попереду донецька ланка 27 – 24: Сигарьов (15) – Бірюков (4) - Шишлянников (8) проти Коробов (11) - Дубінін (1) – Денискін (12).
Пряму трансляцію матчу «Донбас» - «Кременчук» дивіться на телеканалі XSPORТ, і впевнені Ви не пожалкуєте про перегляд десятої очної зустрічі за два місяці непримиримих суперників.