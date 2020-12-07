Область обіцяє лабораторний центр Кременчуцькому онкодиспансеру – але аудитори вимагають скасувати тендер

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 429

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов вважає, що розпочати роботи з реконструкції будівлі онкодиспансеру у Кременчуці під лабораторний центр можна буде в наступному році. Про це він заявив, перебуваючи восьмого грудня у Кременчуці, де відвідав лікарню «Кременчуцька».





Щоправда, умовою для початку масштабних робіт він називає виконання показників обласного бюджету та підтримку депутатів Полтавської облради.





Як повідомив перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін, проєкти будівництва нового онкодиспансеру в Полтаві та капітальний ремонт Кременчуцького онкодиспансеру перемогли в конкурсі Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). На реалізацію з цього фонду виділено 50 млн гривень. Планується, що ще 20 млн. гривень на ці цілі обласні депутати спрямують з обласного бюджету.









Тим часом аудитори вдруге знайшли порушення на тендері





Нагадаємо, коштовний проєкт на суму маже 194 млн грн передбачає реконструкцію старої будівлі Кременчуцького онкодиспансеру під сучасний лабораторно-діагностичний центр. Зокрема, і встановлення апаратів КТ та МРТ, без яких неможливе надання якісної діагностики онкохворих. Наявність діагностичного центру — неодмінна умова подальшого функціонування Кременчуцького онкодиспансеру. На цьому, зокрема, наголошував його головний лікар Володимир Севідов.





Тендер на реконструкцію проводив департамент будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА (надалі – замовник). Це була вже друга спроба провести коштовну закупівлю – першу (тоді перемогла віконна фірма з сімома працівниками) скасували на вимогу Держаудитслужби, яка виявила порушення.





Замовник уклав угоду на реконструкцію будівлі 8 вересня цього року. Переможем тендеру визнана полтавська фірма ТОВ «Агроімпульс 2016». Договором передбачене виконання робіт до 31.03.21 року – за умови повного фінансування. Втім, від початку було зрозуміло, що такі швидкі темпи нереальні.





Після тендеру стару будівлю у дворі Першої лікарні імені Богаєвського обнесли парканом - більше ніяких покращень наразі не спостерігається









Наразі ж Держаудитслужба знову вимагає розірвати угоду з переможцем через порушення, виявлені в процесі закупівлі. Звіт про результати моніторингу та виявлені порушення розміщений в системі електронних закупівель Prozorro. Зокрема, аудитори вказали, що один із учасників – ТОВ «Компанія «Тоталбуд» - мав би бути дискваліфікований і не допущений до аукціону. Відповідно, тендер з одним учасником не міг відбутися, і замовник мав скасувати закупівлю.





Натомість замовник та переможець тендеру (ТОВ «Агроімпульс 2016») подали заяви до суду, вимагаючи скасувати висновок Держаудитслужби. Як свідчать документи, завантажені в Prozorro, основний аргумент позивачів – про те, що моніторинг проводив Південний офіс Держаудитслужби. Натомість територіально Полтава – у сфері дії Північно-Східного офісу Держаудитслужби. Позивачі вважають, що Південний офіс вийшов за межі своїх повноважень.









Доки тривають суди, саме будівництво у підвішеному стані.