У 2021 році відремонтують об’їзну дорогу, що веде до НПЗ

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 593 Коментарів: 2

У 2021 році планується розпочати реконструкцію та капремонт об’їзної дороги, що веде до нафтопереробного заводу. Про це сказав голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, перебуваючи у Кременчуці з робочим візитом.









Губернатор Полтавщини зазначив, що на реалізацію цього проєкту витратять понад 60 млн грн. Оскільки цим шляхопроводом переважно рухається великотоннажний вантажний транспорт, то хочуть зробити нове покриття бетонним.





У попередні роки Кременчук відремонтував два під’їздні шляхи до підприємств північного промислового вузла. У мерії нашого міста наголошують, що складність ремонту транспортних сполучень до нафтопереробного заводу полягає в тому, що вони мають двох балансоутримувачів: місто та район. Після того, як Кременчук провів ремонт на відрізку автошляху, розташованого в межах міста, частина дороги, що має обслуговуватися Кременчуцьким районом, залишилася в неналежному технічному стані. Тож питання про необхідність проведення ремонту на районній ділянці автошляху підняли на обласному рівні.