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Кременчук

У 2021 році відремонтують об’їзну дорогу, що веде до НПЗ

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 593 Коментарів: 2

 

На реалізацію цього проєкту витратять понад 60 млн грн

У 2021 році планується розпочати реконструкцію та капремонт об’їзної дороги, що веде до нафтопереробного заводу. Про це сказав голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, перебуваючи у Кременчуці з робочим візитом.


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Губернатор Полтавщини зазначив, що на реалізацію цього проєкту витратять понад 60 млн грн. Оскільки цим шляхопроводом переважно рухається великотоннажний вантажний транспорт, то хочуть зробити нове покриття бетонним.


У попередні роки Кременчук відремонтував два під’їздні шляхи до підприємств північного промислового вузла. У мерії нашого міста наголошують, що складність ремонту транспортних сполучень до нафтопереробного заводу полягає в тому, що вони мають двох балансоутримувачів: місто та район. Після того, як Кременчук провів ремонт на відрізку автошляху, розташованого в межах міста, частина  дороги, що має обслуговуватися Кременчуцьким районом, залишилася в неналежному технічному стані. Тож питання про необхідність проведення ремонту на районній ділянці автошляху підняли на обласному рівні.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: дорога ремонт дорог НПЗ
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

415
ankrem:
Сьогодні, 10:50

А проспект Свободи (центральную магистраль !!!) нет желания отремонтировать ? Сплошные наплывы, бугры, люки утопленные,..


5 1
18
Dmitriy_M:
Сьогодні, 12:42

Цитата: ankrem

А проспект Свободи (центральную магистраль !!!) нет желания отремонтировать ? Сплошные наплывы, бугры, люки утопленные,..

добавляем в список и Небесной сотни (участок от перекрестка с Соборной до перекрестка с Первомайской)


1 0

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