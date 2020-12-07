За добу на COVID-19 захворіло 12 585 українців, а одужало - 14 554

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На Полтавщині захворіла 651 людина

12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 281 особа;

летальних випадків – 276;

одужало – 14 554 особи;

здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 845 343 особи;

одужало – 451 118 осіб;

летальних випадків – 14 204;

проведено ПЛР-тестувань – 4 876 501.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.





Кількість захворювань в регіонах: