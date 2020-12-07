За добу на COVID-19 захворіло 12 585 українців, а одужало - 14 554

На Полтавщині захворіла 651 людина
12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 281 особа;
- летальних випадків – 276;
- одужало – 14 554 особи;
- здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 845 343 особи;
- одужало – 451 118 осіб;
- летальних випадків – 14 204;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 876 501.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 84 538 випадків;
- Вінницька область – 18 988 випадків;
- Волинська область – 26 832 випадки;
- Дніпропетровська область – 46 056 випадків;
- Донецька область – 27 044 випадки;
- Житомирська область – 32 498 випадків;
- Закарпатська область – 25 029 випадків;
- Запорізька область – 38 698 випадків;
- Івано-Франківська область – 39 730 випадків;
- Київська область – 45 497 випадків;
- Кіровоградська область – 6 524 випадки;
- Луганська область – 7 275 випадків;
- Львівська область – 51 375 випадків;
- Миколаївська область – 22 127 випадків;
- Одеська область – 54 123 випадки;
- Полтавська область – 27 222 випадки;
- Рівненська область – 34 578 випадків;
- Сумська область – 34 226 випадків;
- Тернопільська область – 30 203 випадки;
- Харківська область – 60 273 випадки;
- Херсонська область – 12 826 випадків;
- Хмельницька область – 32 960 випадків;
- Черкаська область – 28 728 випадків;
- Чернівецька область – 35 826 випадків;
- Чернігівська область – 22 167 випадків.