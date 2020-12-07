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Надзвичайні новини

Кременчуцький студент, який разом з товаришем-поліцейським продавав дані з бази правоохоронців, піде під суд

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 252 Коментарів: 4

 

Поліцейському наразі вручили підозру

Кременчуцький студент, який разом з товаришем-поліцейським продавав дані з бази правоохоронців, піде під суд. Як повідомляє прокуратура Полтавської області, материали справи направили до суду.


Нагадаємо, що студент разом з товаришем поліцейським продавали дані з бази правоохоронних органів. За один «витяг» брали по 700 гривень, а поширювали інформацію у telegram. Затримали їх наприкінці серпня


Студенту інкримінують пособництво в несанкціонованому копіюванні та несанкціонований збут інформації, яка зберігається в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинене особою, яка має право доступу до такої інформації, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 та ч. 2 ст. 361-2 КК України).


Його товаришу, працівнику поліції повідомлено про підозру, наразі він та його адвокат знайомляться з матеріалами справи.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ДБР
Теги: дбр суд прокуратура
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

784
inattentive:
Сьогодні, 09:43

А що з працівником поліції ?


1 0
95
Serpan:
Сьогодні, 09:48

Юличка Волынская, спасибо Вам за хорошую статью и проделанную работу, но......мы все знаем чем это закончится. Парням выпишут штраф 15 грн 18 коп и отпустят. Да и преступление такое-себе, пробили по базе сидел или нет, какие грешки водятся )) А вот реклама наркоты, которая на стенах висит и доступна всем никому совсем не интересна. Почему? Не разрешают лезть в это дело, слишком крутые дядьки за этим стоят?


13 0
1 068
hunter:
Сьогодні, 10:01

Цитата: Serpan

 А вот реклама наркоты, которая на стенах висит и доступна всем никому совсем не интересна. Почему? Не разрешают лезть в это дело, слишком крутые дядьки за этим стоят?

Ну так все просто,борьбу с наркотой возглавил сам мэр Веталька,а он отмашку не давал,вот все и сидят тихо.


6 1
95
Serpan:
Сьогодні, 10:09

Кстати, вбил в гугле, что ж у органов за база такая есть и вуаля (ссылку не дам, Телеграф их не любит) Услуги и Цены: Проверка на наличие судимостей - 90 грн, Проверка на наличие приводов - 130 грн, Проверка на наличие долгов перед фин. учреждениями - 130 грн, Проверка на наличие долгов перед гос. учреждениями - 90 грн, Проверка предыдущих мест работы - 130 грн и .....много еще интересного, устану печатать. Вывод, студент перегнул палку, когда брал аж по 700 грн, вот его и "нашли"


3 0

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