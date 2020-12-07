Кременчуцький студент, який разом з товаришем-поліцейським продавав дані з бази правоохоронців, піде під суд

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 252 Коментарів: 4

Кременчуцький студент, який разом з товаришем-поліцейським продавав дані з бази правоохоронців, піде під суд. Як повідомляє прокуратура Полтавської області, материали справи направили до суду.





Нагадаємо, що студент разом з товаришем поліцейським продавали дані з бази правоохоронних органів. За один «витяг» брали по 700 гривень, а поширювали інформацію у telegram. Затримали їх наприкінці серпня.





Студенту інкримінують пособництво в несанкціонованому копіюванні та несанкціонований збут інформації, яка зберігається в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинене особою, яка має право доступу до такої інформації, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 та ч. 2 ст. 361-2 КК України).



Його товаришу, працівнику поліції повідомлено про підозру, наразі він та його адвокат знайомляться з матеріалами справи.