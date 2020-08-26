Студента та поліціянта, підозрюваних у розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, взяли під домашній арешт

Сьогодні, 07:20 Переглядів: 253

Октябрський районний суд обрав міру запобіжного заходу щодо двох кременчужан, підозрюваних у розповсюдженні інформації з обмеженим доступом. До підозрюваних застосували нічний домашній арешт до 20 жовтня цього року.





Мова йде про поліціянта та студента, які систематично збували замовникам інформацію з автоматизованої системи МВС, до якої мав доступ 19-річний помічник чергового одного з відділень Кременчуцького відділу поліції.





З ухвали суду стало відомо, що з 13 вересня 2019 року хлопця призначили на посаду поліцейського Сектору реагування патрульної поліції №2 Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області. Від 26 листопада 2019 року поліціянт працював на посаді помічника чергового Сектору реагування патрульної поліції №1 Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького відділу поліції.





Приблизно на початку листопада 2019 року помічник чергового та його знайомий - студент Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського - вирішили збувати інформацію з обмеженими доступом, яка зберігається в інформаційних базах і системах Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України.





Студент мав підшукувати замовників щодо пошуку інформації, отримувати від них та перерозподіляти гроші, передавати замовникам інформацію з обмеженим доступом. А поліціянт повинен був завдяки службовому становищу отримувати відповідну інформацію з обмеженим доступом та передавати студенту для подальшого збуту за гроші.





14 листопада 2019 року студент за допомогою месенджера Telegram розмістив у трьох публічно доступних групах оголошення наступного змісту «Пробив по полицейской базе АРМОР-700 грн!». Оголошення періодично оновлював.





Далі поліцейський фотографував із монітора свого службового комп’ютера потрібну інформацію на мобільний телефон і надсилав спільнику.