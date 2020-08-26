29 серпня у Кременчуці вшанують подвиг захисників України

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29 серпня Кременчук приєднається до загальнодержавних заходів з відзначення Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.





Цього дня біля пам’ятного знаку в парку «Ювілейний» о 09.00 відбудеться захід із вшанування пам’яті військових, які загинули в Іловайському котлі, та всіх загиблих українських патріотів, після чого на Свіштовському кладовищі відбудеться панахида за загиблими.





Звертаємо увагу на те, що 29 серпня о 10.00 в Україні на знак вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, буде організована загальнонаціональна хвилина мовчання.





Цього дня передбачено приспущення Державного Прапора України, обмеження розважально-концертних заходів та трансляцій на телебаченні і радіо, проведення національно-патріотичних заходів.