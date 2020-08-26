На Полтавщині штраф має заплатити чоловік за те, що душив і тягав за волосся свою дружину

Сьогодні, 08:43 Переглядів: 623

Лохвицький районний суд 17 серпня розглянув справу щодо нанесення легких тілесних ушкоджень жінці. Кривдником є чоловік, який приревнував дружину та підняв на неї руку.





Сварка сталася пізно увечері 26 травня. Нетверезий чоловік через ревнощі біля входу у ванну кімнату долонею ударив дружину в обличчя. Та впала на підлогу. Обвинувачений взяв її за волосся та потягнув до спальні, де кинув на диван. Потім однією рукою взяв її за обличчя, а іншою охопив шию, почав здавлювати. Після цього фізичне насильство припинилося.





Обвинувачений свою провину визнав повністю. Пояснив, що увечері приїхав додому до дружини в село Корсунівка. Разом з жінкою вони пили пиво, через деякий час дружині зателефонував невідомий номер, він приревнував її та долонею вдарив в ліву частину обличчя. Після чого потягнув за волосся до спальної кімнати, де почав душити. Потім він зателефонував своїй матері і сказав, що побив дружину. Пояснив, що вона втекла з дому до своєї матері і десь о 4-5 годині ранку приїхали працівники поліції. Щиро кається, просив суд суворо не карати.





Потерпіла у судовому засіданні пояснила, що втратила свідомість, коли чоловік почав душити. Коли прийшла до тями, то чула розмову її чоловіка з свекрухою про побиття і втекла із дому до своєї матері на роботу, якій розповіла про побиття. Після цього мати викликала поліцію. Просила суд призначити обвинуваченому покарання у вигляді громадських робіт.





Суд визнав чоловіка винним в скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження) та призначив йому покарання у вигляді 850 гривень штрафу.





З текстом вироку можна ознайомитися тут.