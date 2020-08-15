У Кременчуці викрили студента та поліціянта, які продавали інформацію з обмеженим доступом

Вчора, 20:34 Переглядів: 2 504 Коментарів: 7

Службові відомості рядовий поліції надсилав спільнику через мобільні додатки, а 20-річний студент поширював їх у телеграм-каналі за 700 гривень за один обліковий запис

У Кременчуці викрили поліцейського на збуті службової інформації. Про це інформує Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України.





У поле зору Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ потрапив 19-річний помічник чергового одного з відділень Кременчуцького відділу поліції. Молодий співробітник разом зі своїм знайомим – студентом політехнічного університету – вчиняв протиправні дії.





За грошову винагороду хлопці систематично збували замовникам інформацію з автоматизованої системи МВС, до якої мав доступ поліцейський. Службові відомості рядовий поліції надсилав спільнику через мобільні додатки, а 20-річний студент поширював їх у телеграм-каналі за ціною 700 гривень за один обліковий запис. Платили студенту на власну банківську картку.





Сьогодні, 20 серпня, оперативники внутрішньої безпеки, кіберполіції та слідчі ДБР провели санкціоновані обшуки у змовників.

На теперішній час обом фігурантам готується вручення підозри за ч.2 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ч.2 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.





Їх затримали. За скоєне особам загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Подальшу долю хлопців вирішить суд.