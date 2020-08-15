«Кремінь» розділив нагороди на турнірі в Дніпрі

Сьогодні, 07:19 Переглядів: 293

6-8 серпня у Дніпрі відбувся турнір серед юних футболістів 2012 року народження. «Кремінь» на змаганнях представили вихованці Володимира Дичка та Олега Казьмирчука. Про це повідомляє пресслуба МФК «Кремінь».

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«Кремінь» під керівництвом Володимира Дичка в групі обіграли «Парус» Дніпро з рахунком – 4:0, «Славію» - 3:1, ДЮСШ – 8:0, «Динамо» Запоріжжя – 6:0 та зустрілися з «Кременем» - 5:0.

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«Кремінь» під керівництвом Володимира Дичка завоював золоті нагороди, а вихованці Олега Казьмирчука – бронзові медалі.





Кращим захисником турніру став Дмитро Поляков.