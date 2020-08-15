Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
Хворі:
Україна40245
Кременчук16
Одужало:
Україна47430
Кременчук127
Померло:
Україна2044
Кременчук4
Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь» розділив нагороди на турнірі в Дніпрі

Сьогодні, 07:19 Переглядів: 293

 

Вітаємо юних футболістів

6-8 серпня у Дніпрі відбувся турнір серед юних футболістів 2012 року народження. «Кремінь» на змаганнях представили вихованці Володимира Дичка та Олега Казьмирчука. Про це повідомляє пресслуба МФК «Кремінь».

«Кремінь» під керівництвом Володимира Дичка в групі обіграли «Парус» Дніпро з рахунком – 4:0, «Славію» - 3:1, ДЮСШ – 8:0, «Динамо» Запоріжжя – 6:0 та зустрілися з «Кременем» - 5:0.

«Кремінь» під керівництвом Володимира Дичка завоював золоті нагороди, а вихованці Олега Казьмирчука – бронзові медалі.


Кращим захисником турніру став Дмитро Поляков.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх