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3-го вересня води не буде у деяких будинках на вулицях Соборній та Ігоря Сердюка

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 288

 

Централізоване водопостачання припинять з 8.00 до 14.00

3-го вересня з 8.00 до 14.00 не буде води у деяких будинках на вулицях Соборній та Ігоря Сердюка. КП «Кременчукводоканал» замінюватиме аварійну засувку діаметром 100 мм (аби забезпечити надійність послуги з централізованого питного та протипожежного водопостачання).


У зв'язку з переключеннями на водопровідній мережі та в період виконання робіт планово припинять централізоване водопостачання у багатоквартирних будинках, установах, організаціях згідно переліку:

  • вулиця Ігоря Сердюка №41/44, 43, 47, 55-57 (ПАТ «Рошен»), котельня пологового будинку;
  • вулиця Соборна №23, 25, 27.

У період проведення робіт з 8.00 до 14.00 3 вересня, відновлення централізованого водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів. Тому бажано зробити необхідний запас води. За запитами споживачів буде організовано підвіз питної води.


Контактний телефон КП «Кременчукводоканал»:

+38 (0536) 74-70-70, (050) 305-45-71, (067) 403-97-86

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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение воды улица Соборная Кременчугводоканал
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