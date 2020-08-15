3-го вересня води не буде у деяких будинках на вулицях Соборній та Ігоря Сердюка

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 288

3-го вересня з 8.00 до 14.00 не буде води у деяких будинках на вулицях Соборній та Ігоря Сердюка. КП «Кременчукводоканал» замінюватиме аварійну засувку діаметром 100 мм (аби забезпечити надійність послуги з централізованого питного та протипожежного водопостачання).





У зв'язку з переключеннями на водопровідній мережі та в період виконання робіт планово припинять централізоване водопостачання у багатоквартирних будинках, установах, організаціях згідно переліку:

вулиця Ігоря Сердюка №41/44, 43, 47, 55-57 (ПАТ «Рошен»), котельня пологового будинку;

вулиця Соборна №23, 25, 27.

У період проведення робіт з 8.00 до 14.00 3 вересня, відновлення централізованого водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів. Тому бажано зробити необхідний запас води. За запитами споживачів буде організовано підвіз питної води.



