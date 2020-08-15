Кавунник пойдет в облсовет, а Курченко-Гай уйдет из исполкома

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 589

Лидер кременчугских радикалов Дмитрий Кавунник на местных выборах будет баллотироваться в Полтавский облсовет. Об этом он сообщил «Телеграфу».





Депутат горосвета Дмитрий Кавунник возглавляет городскую парторганизацию Радикальной партии Ляшко. Сегодня, 20 августа, он сделал официальное заявление, что на пост мэра Кременчуга парторганизация выдвигает Оксану Пиддубную. Она же пойдет первым номером в партийном списке кандидатов на выборы в Кременчугский горсовет.





Слева направо: Дмитрий Кавунник, Оксана Пиддубная, Валентин Курченко-Гай



«ТелеграфЪ» спросил, что планирует делать на выборах сам Кавунник? Он ответил:





– Буду баллотироваться в Полтавский облсовет, чтобы оттуда помогать Кременчугу решать городские проблемы. А в городе хочу оставить Оксану Пиддубную, она сможет тут организовать борьбу с коррупцией.





«ТелеграфЪ» поинтересовался, что будут делать на выборах два кременчугских депутата-радикала – Костроминов и Курченко-Гай? Оба работают в бюджетной сфере – Костроминов на водоканале, Курченко-Гай – в департаменте ЖКХ. Как они совместят работу в бюджетных организациях и выборы, где придется соперничать с командой Малецкого-Шаповалова?



Курченко-Гай ответил, что он уже проинформировал руководство департамента ЖКХ о том, что разрывает контракт и будет участвовать в выборах. Когда будет официально разорван контракт, он не сообщил, сказал, что это зависит от руководства департамента. По поводу своего решения Курченко-Гай сказал:





– Критикувати владу і одночасно бути членом владної команди неможливо, тому я розриваю контракт.